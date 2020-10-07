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07 жовтня 2020, Київ 16:49
Політика

Медведчук і день народження Путіна. Кремль знову подає сигнал

Один із лідерів проросійської партії ОПЗЖ Віктор Медведчук (праворуч) і президент Росії Володимир Путін. Москва, 6 жовтня 2020 року
(Рубрика «Точка зору», спеціально для Крим.Реалії)

Те, що напередодні дня народження російського президента Володимира Путіна з'явилося повідомлення про його зустріч із лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком – кремлівський сигнал про те, якого українського лідера хотіли би бачити в Кремлі. Такого, погляди якого цілком відповідають російському політичному порядку.

Думаю, Віктор Медведчук робить усе можливе, щоб відповідати цьому образу. Він приїжджає в Ново-Огарьово привітати Володимира Путіна з днем народження. Він засуджує український парламент за ухвалення постанови щодо місцевих виборів, яка, на його думку – і, звісно, на думку Путіна – зупиняє Мінський процес. Він упевнений, що це не російська делегація блокує переговори, а українська. І він, звісно ж, відпочиває з сім'єю в Криму – а де ж повинен відпочивати справжній український політик, який розуміє всю цінність дружби з Росією? І в цьому ж Криму він робить собі й членам своєї сім'ї щеплення російською вакциною від коронавірусу, наслідки застосування якої досі викликають серйозні сумніви світової медицини.

Питання про те, як привести до влади Медведчука, – і є для Кремля найголовнішим на українському напрямку

Вважаю, що він чинить як лояльний представник російської політичної еліти – ті теж прищеплюються і питань не ставлять. А заодно просить Володимира Путіна посприяти придбанню цієї вакцини для України. І допомоги українським підприємствам, які раніше були орієнтовані на російський ринок. І задоволено киває, коли Володимир Путін розповідає, як у нього болить серце, коли він замислюється про проблеми українських робітників.

Упевнений, все це свято цинізму – це і є російська політика. І Медведчук, здається, відчуває себе в цьому похмурому озері як риба в воді. І не залишає у Путіна й інших представників російської політичної еліти ніяких сумнівів у тому, що це справжня політика і є. Мені здається, що саме таку людину в Москві хотіли б бачити українським президентом. Власне, в Москві цього ніколи й не приховували.

Довоєнна фотографія. Керівник проросійської організації «Український вибір» Віктор Медведчук (праворуч), а поруч президент Росії Володимир Путін на конференції «Православно-слов'янські цінності – основа цивілізаційного вибору України», що відбулася трохи більше ніж за півроку до початку збройної агресії Росії проти України. Київ, 27 липня 2013 року
Довоєнна фотографія. Керівник проросійської організації «Український вибір» Віктор Медведчук (праворуч), а поруч президент Росії Володимир Путін на конференції «Православно-слов'янські цінності – основа цивілізаційного вибору України», що відбулася трохи більше ніж за півроку до початку збройної агресії Росії проти України. Київ, 27 липня 2013 року

Є тільки питання – як Медведчука цим президентом обрати? Адже зовсім не всі українці радіють тому, що їхні депутати відпочивають в окупованому Криму. Зовсім не всі українці вірять Путіну, коли він після шести років війни проти України, після окупації Криму і Донбасу, після смертей і руйнувань розповідає про те, як у нього болить серце, коли він думає про українські проблеми. Зовсім не всі українці вважають, що шапіто, яке щоразу розігрується в резиденції Путіна на зустрічах із лояльними російському президенту пострадянськими візитерами – це політика. Навіть якщо в Кремлі ніякої іншої політики не знають – як людина, яка ніколи не куштувала нічого солодкого, не розуміє, що таке десерт.

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Упевнений: питання про те, як привести до влади Медведчука і одним махом вирішити всі проблеми, які існують у відносинах між Росією і Україною, – і є для Кремля найголовнішим на українському напрямку. А зовсім не припинення війни, не повернення Криму і Донбасу, не відновлення територіальної цілісності України та не добросусідські відносини. Ні – вважаю, що Кремлю потрібен український президент, який підтакуватиме Путіну. Ні на що менше в Москві не погодяться.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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