Нафтопереробний завод Медведчука-Марченко – у сотні найбільших підприємств у рейтингу російського Forbes

«Новошахтинський завод нафтопродуктів», який контролює Оксана Марченко – дружина кума президента Росії, народного депутата Віктора Медведчука, – увійшов у рейтинг «200 найбільших приватних компаній Росії-2020» за версією російської редакції журналу Forbes.

Підприємство телеведучої потрапило в першу сотню рейтингу і посіло 78-е місце із річною виручкою 142,7 мільярда рублів.

Разом з тим, «Новошахтинський завод нафтопродуктів», за даними російського Forbes, є найбільшим підприємством Ростовської області, бо вище у списку нема жодного підприємства з цього російського регіону.

Завод телеведучої обійшов таких гігантів, як, наприклад, найбільшого в Росії виробника металургійного вугілля «Сибірський антрацит» і «Газпром буріння» Ігоря Ротенберга, сина партнера Путіна по самбо Аркадія Ротенберга. «Сибірський антрацит» – на 89-му місці, «Газпром буріння» – на 105-му.

Родина Віктора Медведчука володіє низкою компаній, які беруть участь у видобутку і переробці нафтопродуктів на території Росії. Це, зокрема: «НЗНП Трейд» – компанія, яка на сумнівному конкурсі отримала право видобувати нафту на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському окрузі; ТД «НЗНП» – компанія, яка займається продажем нафтопродуктів; «Югтранс-НЗНП» – компанія-перевізник; і АТ «НЗНП» («Новошахтинський завод нафтопродуктів»). Як встановили журналісти програми «Схеми», нафтопродукти цього підприємства, попри суворі санкції США, накладені на Віктора Медведчука у 2014 році, постачаються у порт Г’юстона для американської корпорації Exxonmobil.

У вересні 2020 року «Схеми» повідомляли, що дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко стала власницею російської компанії, профіль діяльності якої – будівництво, інженерні роботи і проєктування.

Віктор Медведчук у червні 2020 року заявив журналістам «Схем», що нікому не дає коментарів стосовно бізнесу. Але два роки тому політик розповів, як працює їхній родинний бізнес: «Оксана Марченко, моя дружина, не займається бізнесом. Вона володіє бізнесом – раз. А керую бізнесом я».