Нафтопродукти російського заводу Медведчука постачаються в США, де політик перебуває під санкціями – «Схеми»

«Новошахтинський завод нафтопродуктів» (Росія), який контролює родина голови політради партії ОПЗЖ, кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, збуває свою продукцію американській корпорації ExxonMobil. Доставка відбувається танкерами з нейтральних вод Чорного моря в порт Х'юстона (Техас, США), але контракти укладені не напряму, а через швейцарську фірму-посередника з орбіти депутата Держдуми Російської Федерації. При цьому Віктор Медведчук перебуває під санкціями США з 2014 року. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший).

«Новошахтинський завод нафтопродуктів» розташований у Ростовській області Росії, більшою часткою підприємства володіє дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, що зазначено в декларації політика.

Журналісти наводять дані міжнародної митної бази ImportGenius. Відповідно до них, продукцію «Новошахтинського заводу нафтопродуктів» у 2020 році щонайменше 6 разів отримала компанія ExxonMobil Sales and Supply LLC (структурний підрозділ американської корпорації ExxonMobil). Ідеться про прямогонний бензин – напівфабрикат, який часто використовують американські заводи, щоб зекономити на нафті.

Окрім документального підтвердження цих операцій, «Схеми» відстежили і шляхи танкерів, які доставляють вантаж з Ростова у порт Х'юстона (штат Техас, США), проаналізувавши дані сервісу MarineTraffic.

У січні 2020 року 87 тисяч тонн нафтопродукту в Х'юстон привіз танкер Kalahari. 7 лютого відбулася доставка 85 тисяч тонн судном Ionic Artemis. 22 лютого судно NS Captain доставило ще 82 тисячі тонн. 12 березня – ще 82 тисячі тонн, судно Patmos Warrior.

2 квітня 2020-го танкер Clio доставив для Ексонмобіл 84 тисячі тонн новошахтинських нафтопродуктів. 23 квітня танкер Nordorchid прибув у порт Х'юстона з вантажем у 29 тисяч тонн.

Суми контрактів тримаються в секреті, але ринкова вартість аналогічного прямогінного бензину у 2020 році коливалась між 30 та 40 доларами за барель, тому в середньому вартість зазначених поставок з заводу російського заводу Медведчука до штата Техас оцінюється у близько 150 мільйонів доларів.

Журналісти зазначають, що всі танкери з прямогонним бензином прибували в США із нейтральних вод Чорного моря – за Керченською протокою. У цій же зоні тривалий час майже нерухомо перебувають три великі танкери-накопичувачі (Sanar-7, Sanar-8 і Borey), якими володіє Оксана Марченко через російську компанію «Роузвуд Шиппинг».

Працівники «Роузвуд Шиппинг» під час переписки повідомили, що танкери-накопичувачі отримують нафтопродукти від менших суден цієї компанії (Sanar-1, Sanar-2, Sanar-3, Sanar-4, Sanar-5). А потім відбувається перевантаження на інші танкери, які і здійснюють доставку у порти. Цю версію підтвердили і дані системи MarineTraffic, яка відслідковує рух суден.

При цьому журналісти зазначають, що корпорація ExxonMobil купувала нафтопродукти не напряму у заводу Медведчука-Марченко, а в швейцарської компанії NewCoal Trading. NewCoal Trading журналіст-розслідувач і редактор порталу Scanner project Михайло Маглов, через холдинг «Рутек», пов’язує компанію із родиною депутата Держдуми Росії від «Єдиної Росії» Глібом Хором. Сам Хор ніколи не спростовував свого зв’язку з «Рутеком». Журналісти «Схем» відправили запит депутату Держдуми.

Віктор Медведчук відмовився коментувати питання бізнесу журналістам «Схем».

«Схеми» звернулися до корпорації ExxonMobil із проханням прокоментувати закупівлю нафтопродуктів «Новошахтинського заводу нафтопродуктів».

Ось позиція корпорації: «Ми не коментуємо заяви третіх сторін, припущення чи чутки. ExxonMobil продовжує дотримуватися всіх застосовуваних санкцій. Політика ExxonMobil та її дочірніх компаній полягає у дотриманні всіх урядових законів, норм та правил, що застосовуються до діяльності компанії в межах та поза межами США, та проведенні цієї діяльності відповідно до найвищих етичних стандартів. ExxonMobil також очікує, що постачальники, підрядники та виконавці дотримуватимуться законів, правил та норм, що застосовуються до їхнього бізнесу».

Віктор Медведчук перебуває під дією американських санкцій з 2014 року. Колишній координатор санкційної політики Держдепартаменту США Деніел Фрід у коментарі журналістам зазначив, що підсанкційним особам «заблокована можливість мати західну кредитну картку, банківський рахунок, чековий рахунок, фінансові інтереси на Заході доволі сильно обмежені, вони заморожені». Водночас, коментуючи схему продажу нафтопродуктів із заводу, контрольованого родиною Медведчука в США, Деніел Фрід зазначив, що «це той тип інформації, який Управління контролю за іноземними інвестиціями чи інші можуть перевірити».

За даними міжнародної компанії S&P Global, частка російського прямогонного бензину на ринку США зросла наприкінці 2019 року через припинення поставок із Венесуели. У компанії відзначають, що з листопада 2019 року по червень 2020-го частка Росії у поставках цього півфабрикату на заводи США склала 58%, тобто понад 24 мільйони барелів нафтопродуктів. Близько восьмої частини з цього об’єму склали поставки із заводу родини Медведчука-Марченко, про які розповіли журналісти «Схем».

За повідомленнями російських ЗМІ, НЗНП на місцевому рівні підтримувало Міністерство економічного розвитку Ростовської області. Також у 2019-му Міністерство енергетики Російської Федерації та «Новошахтинський завод» підписали угоду. Відповідно до неї підприємство вкладає кошти у модернізацію, а натомість отримує зворотний акциз на нафту. Це фактично означає зменшення податкового тиску для заводу і збільшення прибутків.

У 2019 році завод Медведчука-Марченко, за даними російського державного інформаційного ресурсу фінансової звітності, отримав рекордний прибуток порівняно з кількома попередніми роками – 3,6 мільярда рублів.