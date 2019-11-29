Ув’язнений у Росії українець Шумков скаржиться на біль і порушення з боку тюремників – омбудсмен

Ув’язнений у Росії українець Олександр Шумков, за заявами представників колонії, отримав амбулаторну медичну допомогу, але продовжує скаржитися на періодичні головні болі і м’язові судоми, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

На своїй сторінці у соцмережі Facebook вона повідомила, що отримала відповідь на своє звернення від керівника управління Федеральної служби виконання покарань Росії у Тверській області щодо Шумкова, згідно з якою 27 серпня українця оглянув лікар-терапевт і за його призначенням ув’язнений нібито отримав лікування.

«Водночас, попри «отриману медичну допомогу», Олександр Шумков продовжує скаржитись на періодичні головні болі та м’язові судоми… За погодженням Олександра було домовлено з керівництвом пенітенціарної установи про можливість проведення відповідного медичного обстеження судин головного мозку з використанням МРТ за власний кошт», – додала Денісова.

За її словами, також Шумков днями на зустрічі з консулом посольства України в Росії, де був присутній керівник медичної служби управління Федеральної служби виконання покарань Росії у Тверській області, повідомив, що знову сталися «два інциденти образливого і принизливого ставлення з боку працівників колонії через його національну приналежність».

«Задля подальшого захисту прав громадянина України буду робити відповідні звернення до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової. Закликаю комісара Ради Європи Дуню Міятович, а також посольство України в РФ діяти скоординовано, щоб вчасно здійснювати необхідне реагування на порушення прав і свобод Олександра Шумкова», – написала Денісова.

У грудні 2018 року Шумкова визнали винним у Росії за статтею «Участь в екстремістській організації, щодо якої судом ухвалене рішення про заборону її діяльності» і засудили до чотирьох років ув’язнення.

У вироку зазначалося, що Шумков із 17 листопада 2014 року по 23 серпня 2017 року брав участь в діяльності «Правого сектора», «спрямованій проти інтересів Росії».

У Росії «Правий сектор» є забороненою організацією.

У вересні 2017 року повідомлялося, що колишній охоронець депутата Верховної Ради Дмитра Яроша Олександр Шумков опинився в російському СІЗО.