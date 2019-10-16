Українець Шумков оголосив голодування в російській колонії

Утримуваний у колонії в Тверській області Росії Олександр Шумков, де раніше сидів звільнений кримчанин Володимир Балух, оголосив голодування, повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

«Вкотре порушені права незаконно засудженого в Російській Федерації громадянина України Олександра Шумкова, який утримується в колонії в Тверській області Росії. За отриманою інформацією, він оголосив голодування у зв’язку з систематичним порушенням адміністрацією виправної установи його прав і посиленням на нього психологічного тиску співробітниками цієї установи», – написала Денісова у фейсбуці.

Вона також звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою «невідкладно» вжити заходів для відновлення порушених прав Олександра Шумкова, а саме надати відповідь на його численні звернення і припинити психологічний тиск з боку співробітників колонії.

Родичі Шумкова в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили, що напередодні отримали від нього листа, датованого 13 жовтня, в якому він написав, що 14 жовтня має намір оголосити голодування.

Офіційної інформації від ФСВП Росії, офісу російського омбудсмена або інших офіційних органів РФ поки що не було.

У грудні 2018 року Шумкова визнали винним у Росії за статтею «Участь в екстремістській організації, щодо якої судом ухвалене рішення про заборону її діяльності» і засудили до чотирьох років ув’язнення.

У вироку зазначалося, що Шумков із 17 листопада 2014 року по 23 серпня 2017 року брав участь в діяльності «Правого сектора», «спрямованій проти інтересів Росії».

У Росії «Правий сектор» є забороненою організацією.

У вересні 2017 року повідомлялося, що колишній охоронець депутата Верховної Ради Дмитра Яроша Олександр Шумков опинився в російському СІЗО.