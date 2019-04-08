Екс-охоронця Яроша перевели в штрафний ізолятор колонії в російському Торжку

Колишнього охоронця Дмитра Яроша, Олександра Шумкова, засудженого в Росії до чотирьох років колонії за участь у «Правому секторі», перевели до штрафного ізолятора колонії в місті Торжок, повідомляє його тітка Людмила Шумкова.

Раніше Шумкова утримували в колонії у Брянській області Росії.

«Завдяки волонтерам російської правозахисної організації вдалося дізнатися, що Шумков Олександр Сергійович перебуває в ВК4 м. Торжок. Наразі в ШІЗО. З карантину відразу був переведений в штрафний ізолятор. А наші чиновники з МЗС і офісу омбудсмена досі надсилають листи, що він перебуває в СІЗО Брянська», – написала вона у Facebook.

У МЗС і офісі омбудсмена цю інформацію поки що не коментували.

У грудні 2018 року Шумкова визнали винним у Росії за статтею «Участь у екстремістській організації, щодо якої судом ухвалено рішення про заборону її діяльності» і засудили до чотирьох років ув’язнення.

У Росії «Правий сектор» є забороненою організацією.

У вироку зазначалося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектору», що була «спрямована проти інтересів Росії».

У вересні 2017 року повідомлялося, що колишній охоронець депутата Верховної Ради Дмитра Яроша Олександр Шумков опинився в російському СІЗО.