У Криму затримали і судитимуть за «організацію масового заходу» громадянського журналіста

Активісти об’єднання «Кримська солідарність» повідомили, що вранці 28 грудня співробітники російської поліції «примусово посадили в службову машину і повезли з дому» громадянського журналіста Вілена Темерьянова, який проживає в селищі Вольне Джанкойського района.

За даними активістів, Темерьянова повезли до відділку поліції на вулиці Футболістів, 20 у Сімферополі.

Дружина журналіста повідомила, що вони планували їхати до родчів у Красноперекопськ.

«Не завелася машина. Поки він намагався зрозуміти причину поломки, під’їхали троє співробітників. Вони стали казати: «Що ви нас обманюєте? Ні в який Красноперекопськ ви не їдете!». Вочевидь, раніше вони чоловіку продзвонили. Я в машині сиділа з сином. Чоловік перший почав вимагати їхні документи, але вони наче не чули його. Потім я почала питати їхні документи. Але вони не показували жодних документів. Говорили, що «все в суді розкажуть», у Сімферополі. Вони заблокували його з двох боків, створили йому глухий кут», – розповіла жінка.

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Згодом адвокат Еміль Курбедінов повідомив у Фейсбуці, що Темерьянова привезли до підконтрольного Росії Центральний районний суд Сімферополя.

«Адмінматеріал – нібито за організацію масового заходу», – сказав він.

Коментарі російських правоохоронців у Криму щодо інциденту відсутні.

На початку листопаду російська поліція склала два протоколи про адміністративні правопорушення щодо кримськотатарського активіста, журналіста видання «Грани.ру» Вілена Темерьянова. Його затримали в Сімферополі біля будівлі підконтрольного Росії Кримського гарнізонного військового суду, де збиралися люди на підтримку фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір».