В Україну не впустили російську блогерку за незаконний візит до Криму – ДПСУ

В Україну не впустили громадянку Росії, яка незаконно відвідувала Крим, повідомляє Державна прикордонна служба України 26 грудня.

За повідомленням, 26-річна дівчина, ім’я якої служба не називає, прибула до Києва авіарейсом із Туреччини.

«Прикордонники виявили громадянку РФ, 1994 року народження, яка порушила порядок в’їзду-виїзду на ТОТ АР Крим. Порушницею виявилася російська блогерка. Іноземку охоронці кордону в Україну не пропустили та, крім того, на три роки заборонили їй в’їзд до нашої країни», – повідомляє Держприкордонслужба.

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Наразі вона, за повідомленням, чекає на зворотній рейс.

У листопаді прикордонники заборонили в’їзд в Україну на три роки громадянці Молдови, ведучій російського телеканалу «РБК». Заборону ДПСУ пояснила незаконними відвідинами Криму.