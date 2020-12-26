Прикордонники вилучили книжки про Гаррі Поттера та запчастини до тракторів на кордоні з Росією

Харківський загін Державної прикордонної служби завадили незаконному вивезенню художних книжок та запчастин до Росії, повідомляє пресслужба ДПСУ 26 грудня.

Згідно з повідомленням, служба отримала інформацію про вантаж завчасно, тож наряд прикордонників зупинив ватажівку «ВАЗ-2121» поблизу села Борисівка.

«В автомобілі перебували двоє громадян України, які перевозили майже три сотні книг та три турбіни до тракторної техніки. Правоохоронці встановили, що чоловіки проживають у Харкові та за грошову винагороду погодились незаконно перемістити з території України на територію Росії 275 книг про Гаррі Поттера та запчастини до тракотрів. Зі слів чоловіків, за цю оборудку їм пообіцяли заплатити по 200 доларів США», – йдеться в заяві.

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На затриманих склали адміністративні протоколи. Книги з серії «Гаррі Поттер» авторства Джон Роулінг російською, судячи з оформлення, були виготовлені для видавництва Machaon. Загальну вартість вилучених книжок ДПСУ оцінює у 80 тисяч гривень. Їх та запчастини для тракторів передали «компетентним правоохоронним органам».

Також прикордонники Харківського загону виявили 16 коробок тютюну для кальяну неподалік від кордону. Триває пошук людей, які намагалися перемістити їх через кордон.