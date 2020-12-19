Через Україну в ЄС намагалися провезти кокаїн на 12 мільйонів доларів під виглядом фруктів – СБУ

Зловмисники намагалися провезти через Морський торговельний порт «Південний» партію наркотиків, заявляє Служба безпеки України 19 грудня.

За повідомленням, вантаж із кокаїном, задекларований як партія фруктів, прибув із однієї з країн Південної Америки.

«Правоохоронці виявили у контейнері 46 кілограмових брикетів із кокаїном. Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить майже 12 мільйон доларів США за тіньовими розцінками. За оперативною інформацією спецслужби, виявлену партію кокаїну, організатори планували переправити транзитом через Україну до Євросоюзу», – заявляють у службі.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про контрабанду наркотиків. Кваліфікація передбачає від 10 до 12 років ув’язнення.

«Перевіряється можлива причетність до контрабанди кокаїну працівників контролюючих органів», – йдеться в заяві СБУ.

У вересня СБУ заявила про «рекордну» партію вилученого кокаїну – на 17 мільйонів доларів.