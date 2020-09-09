В Україні затримали рекордну партію кокаїну на понад 17 млн дол – МВС

У порту «Південний» оперативні співробітники Державної прикордонної служби України затримали рекордну з початку року партію кокаїну. Як повідомляє у середу сайт Міністерства внутрішніх справ, затримання відбулося днями – наркотичні засоби переміщувались в контейнері з вантажем бананів, який прибув на судні з Еквадору.

«Спробу контрабанди наркотичних засобів було припинено. У контейнері оперативні співробітники виявили 100 розфасованих брикетів з кокаїном. Загальна вага наркотичних засобів становить близько 112 кілограмів», – повідомили в МВС.

За даними відомства, вартість вилучених наркотичних засобів на тіньовому ринку складає понад 17 мільйонів доларів. Процесуальні дії тривають.

Торік в Україні затримали учасників міжнародного наркокартелю і вилучили 400 кілограмів кокаїну.