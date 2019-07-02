В Україні затримали учасників міжнародного наркокартелю і вилучили 400 кілограмів кокаїну – поліція

У Нацполіції України повідомили, що затримали організаторів та учасників міжнародного злочинного угрупування, яке здійснювало контрабандне постачання кокаїну на територію України з подальшим транспортуванням наркотиків до країн Європи.

Як повідомляється, за результатами масштабної спецоперації у членів міжнародного наркокартелю спочатку вилучено близько 270 кілограмів кокаїну на суму близько 40 мільйонів доларів (19 червня), а потім ще 130 кілограмів кокаїну на близько 20 мільйонів (1 липня).

Наразі затримано організаторів та учасників злочинної групи, серед них – четверо іноземців.

Затриманим інкримінують незаконне виготовлення і збут наркотичних засобів і їх контрабанду. Покарання за такі дії – до 12 років ув’язнення.

Крім української сторони, у заході з перекриття каналу міжнародного збуту наркотиків взяли участь представники Мін’юсту США.

За даними поліції, з початку року в Україні вилучили 925 кілограми героїну та 675 кілограми кокаїну.