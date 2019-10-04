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04 Жовтень 2019, Київ 07:58
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Рятівна доза: Наркоторговці дрейфували в океані на тонні кокаїну – відео

Рятівна доза: Наркоторговці дрейфували в океані на тонні кокаїну – відео
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У Колумбії затримали наркоторговців, які зазнали корабельної аварії. За іронією долі, незаконний вантаж на борту став їхнім рятувальним кругом. У цих темних пакунках, на яких дрейфують контрабандисти – більше ніж тонна чистого кокаїну. Човен накрила велика хвиля, і борт перекинувся. Рятувальної шлюпки або надувних кругів не знайшлося – довелося задовольнятися імпровізованим плавзасобом. Жертв аварії корабля доставили на сушу, де їм була надана вся необхідна допомога. Тепер контрабандистів чекає судовий процес – їм вже пред'явлені звинувачення. (Відео Reuters)

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