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12 Липень 2019, Київ 23:18
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Кадри захоплення береговою охороною США міні-підводного човна з наркотиками – відео

Кадри захоплення береговою охороною США міні-підводного човна з наркотиками – відео
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Катер берегової охорони США перехопив у Тихому океані малий підводний човен, який перевозив велику партію наркотиків. Один із членів екіпажу катера застрибнув на корпус підводного човна і змусив людину, яка керувала ним, відкрити люк і здатися. Із травня по липень американські морські прикордонники конфіскували 14 поставок кокаїну і марихуани, сумарна вартість яких перевищує півмільярда доларів. Під час вивантаження контрабанди на берег був присутній віце-президент США Майк Пенс, повідомила берегова охорона на своїх сторінках у соціальних мережах. (Відео Reuters)

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