Катер берегової охорони США перехопив у Тихому океані малий підводний човен, який перевозив велику партію наркотиків. Один із членів екіпажу катера застрибнув на корпус підводного човна і змусив людину, яка керувала ним, відкрити люк і здатися. Із травня по липень американські морські прикордонники конфіскували 14 поставок кокаїну і марихуани, сумарна вартість яких перевищує півмільярда доларів. Під час вивантаження контрабанди на берег був присутній віце-президент США Майк Пенс, повідомила берегова охорона на своїх сторінках у соціальних мережах. (Відео Reuters)