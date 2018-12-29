В Ісландії 30 років тому пиячили та вживали наркотики понад 80 відсотків молоді, тепер – 3-4 відсотки. Основною замісною терапією став спорт та будь-яка позакласна зайнятість дітей. Кожна дитина отримує від держави річний абонемент. Він покриває більшу частину витрат і дозволяє обирати будь-який вид спорту чи творчих гуртків. Щороку уряд виділяє на це 7,5 відсотків бюджету (це майже 70 мільйонів євро). Ісландці переконані: саме завдячуючи спорту страшна статистика 90-х років змінилася.