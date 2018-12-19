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19 Грудень 2018, Київ 16:37
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Наркозалежним – робочі місця: як Норвегія бореться з наркоманією (відео)

Наркозалежним – робочі місця: як Норвегія бореться з наркоманією (відео)
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Норвегія – серед європейських країн-лідерів щодо смертності від передозування наркотичними речовинами. Протягом 2017 року в країні від наркотиків померло 266 людей. У більшості випадків причиною смерті було передозування. Норвегія стала першою скандинавською країною, яка декриміналізувала наркотики. Тих, у кого знайдуть наркотичні речовини чекає не арешт, а примусове лікування. Крім того, уряд країни планує впровадити героїнову терапію. Роботодавців, які створюють робочі місця для наркозалежних, також фінансово підтримує уряд. Очікується, що робота рятуватиме наркозалежних від згубної звички і в результаті – від смерті.

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