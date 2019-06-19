У США вилучили одну з найбільших в історії країни партій кокаїну

Влада США повідомила про вилучення близько 16 тонн кокаїну на суму понад 1 мільярд доларів з корабля в порту міста Філадельфія, назвавши партію наркотиків однією з найбільших в історії США.

«Ця кількість кокаїну може вбити мільйони людей», – повідомив 18 червня прокурор Вільям МакСвейн.

За його словами, членів екіпажу судна заарештували, їм висунули звинувачення/

Повідомляється, що наркотики виявили в терміналі Packer, у семи контейнерах на борту вантажного корабля, який вирушав до Європи після зупинок в Чилі, Панамі і Багамах.

Це вилучення наркотиків є останнім у серії масових арештів партій кокаїну на східному узбережжі США. У березні влада США вилучила майже 1,5 тонни кокаїну в порту Ньюарк.

У звіті за минулий рік Агентство із боротьби з наркотиками США повідомило, що споживання кокаїну в Сполучених Штатах продовжувало зростати в 2016-2017 роках. Повідомляється, що 93% наркотиків в американському обігу, надходять із Колумбії.