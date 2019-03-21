СБУ перекрила канал транспортування кокаїну на суму понад 50 мільйонів доларів

У Службі безпеки України повідомили, що викриття морського каналу контрабанди з країни Південної Америки великої партії кокаїну.

«Правоохоронці блокували спробу переправлення великої партії кокаїну в контейнері з бананами, які імпортувались в Україну. Під час проведення поглибленого огляду вантажу в контейнері із фруктами було виявлено пакунки з порошком білого кольору. Здійснений експрес-аналіз показав, що розфасований порошок є кокаїном. Загальна вага виявленого наркотику становить 257 кілограмів, орієнтовною вартістю на тіньовому ринку понад 51 млн доларів США», – йдеться в повідомленні СБУ.

За попередніми даними, наркотики планували переправити до країн Європи.

«Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів – ред.) Тривають слідчі дії.

Встановлюються особи, які можливо причетні до функціонування контрабандного каналу», – йдеться в повідомленні.

У заяві СБУ не вказано країну походження судна, на якому виявили кокаїн.