У США засудили до довічного ув’язнення відомого в світі мексиканського наркобарона

Мексиканський наркобарон Хоакін Гусман, відомий як «Ель Чапо», 17 липня був засуджений до довічного ув’язнення федеральним судом в Брукліні (Нью-Йорк).

62-річний Гусман після оголошення вироку звинуватив суддю в нарузі над системою правосуддя США, мотивуючи це відмовою призначити новий судовий розгляд через необґрунтовані, на його думку, звинувачення присяжних.

Хоакін Гусман був засуджений в лютому за кількома статтями, серед яких контрабанда сотень тонн кокаїну, героїну, метамфетаміну та марихуани в Сполучені Штати.

Він став відомою у кримінальному світі фігурою в 1980-х роках, збудувавши транскордонні тунелі, які дозволили йому швидко транспортувати наркотики з Мексики до США.

Голова синдикату Сіналоа Гусман двічі втікав з мексиканських в’язниць суворого режиму. Він був заарештований в січні 2016 року і екстрадований до США для суду.