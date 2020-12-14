СБУ повідомила про затримання учасників мережі, що збувала наркотики у 15 областях України

Служба безпеки України заблокувала діяльність організованої групи з понад 20 учасників, які налагодили продаж кокаїну, мефедрону, героїну, амфетаміну, канабісу та інших наркотичних речовин на території 15 областей України, повідомила у понеділок пресслужба відомства.

«Свою «продукцію» фігуранти пропонували на закритому пабліку телеграм-каналу і доправляли її замовникам через мережу так званих «закладок». Для цього організатори групи створили в регіонах власні осередки наркокур’єрів, які одержували «товар» для реалізації поштовими сервісами. Гроші від замовників надходили фігурантам на віртуальні електронні гаманці різних платіжних систем. За попередніми оцінками, щомісячний обіг наркоділків становив майже 5 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, наразі задокументувано 4 факти збуту заборонених речовин. Затримані 6 учасників угруповання, в тому числі особи, причетні до організації наркобізнесу.

«Під час обшуків за місцем проживання фігурантів у Київській, Одеській та Вінницькій областях правоохоронці вилучили майже 4 кілограми амфетаміну, альфа-пвп і канабісу, приблизно півкілограма героїну, кокаїну і мефедрону, 250 пігулок «МДМА» і «Ксанакс». Також виявлено матеріали для пакування наркотиків, чорнові записи, банківські картки та інші речові докази. Вартість вилученої «продукції» становить понад 1,2 мільйона гривень за цінами чорного ринку», – вказали в СБУ.

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Повідомляється, що затриманим фігурантам повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.