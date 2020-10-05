СБУ заблокувала контрабанду важких наркотиків на окупований Донбас транзитом через Росію

У Службі безпеки України повідомили, що правоохоронці заблокували контрабанду важких наркотиків до тимчасово окупованих територій Донеччини транзитом через Росію.

«Наркобізнес налагодив мешканець тимчасово окупованого Донецька. Наркотики зловмисник скуповував у дилерів із Запорізької області та нелегально переправляв на власному автомобілі через лінію розмежування. Із запровадженням карантинних обмежень наркоторгівець розробив новий маршрут через територію країни-агресора та розширив клієнтську базу в Росії. За оперативною інформацією, обороти такого наркотрафіку становили до 2,5 мільйона гривень на місяць», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, чоловіка затримали на пункті пропуску «Гоптівка» під час спроби переміщення через кордон майже 400 грамів метадону.

«Наркотики контрабандист приховав в обшивці автомобіля. Вартість вилученого «товару» за цінами чорного ринку становить 600 тисяч гривень. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу», – додали в СБУ.

Повідомляється, що наразі тривають слідчі дії, інших причетних до наркотрафіку встановлюють.