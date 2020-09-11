Власна лабораторія і мережа кур’єрів: СБУ викрила угруповання наркодилерів, які збували метадон

У Службі безпеки України повідомили про блокування діяльності наркоугруповання, яке займалося масштабним виготовленням та збутом психотропів у західних та центральних регіонах України.

«За даними досудового слідства, до групи входили мешканці Львівської та Київської областей. Нарколабораторію із синтезу психотропів вони облаштували в одному із населених пунктів Житомирщини. Щомісяця зловмисники виробляли майже 5 кілограмів наркотиків на понад 3 мільйона гривень за тіньовими розцінками. Заборонені речовини збували оптовими партіями наркодилерам. Клієнтам наркотики доставляли кур’єри. Трьох ключових учасників угруповання правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України при збуті «товару» на 45 тисяч гривень», – повідомили в СБУ.

Згідно з повідомленням, під час 10 обшуків за місцями проживання та в нарколабораторії на Львівщині, Житомирщині та в столичному регіоні оперативники виявили майже 10 кілограмів метадону.

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«Провадження відкритого за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи», – йдеться в повідомленні.

Днями в МВС повідомляли, що в Україні затримали рекордну партію кокаїну більш ніж на 17 мільйонів доларів.