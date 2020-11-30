Годинники Hublot і тести на COVID-19: ДПСУ заявляє про партію контрабанди з Росії на 9 млн грн

Державна прикордонна служба України заявляє, що затримала партію контрабанди з Росії на 9 мільйонів гривень.

За даними відомства, у 12 картонних ящиках, які вони незаконно перемістили з території Росії на територію України, виявили велику кількість медичних засобів, у тому числі й тестів для виявлення COVID-19.

«В одному з ящиків знайдено два швейцарських годинники класу «люкс» – «Hublot», ексклюзивні чоловічі запонки швейцарської компанії «Patek Philippe», два флакони парфумів «Accento Sospiro» та «Sospiro Opera», а також чотири футляри для зберігання елітних годинників», – розповіли в ДПСУ.

Відомство заявило, що триває пошук осіб, «які причетні до здійснення протиправної діяльності».