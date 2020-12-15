СБУ заявила про «кришування» групою прикордонників незаконного ввезення цигарок

Служба безпеки України викрила кількох співробітників Державної прикордонної служби на Рівненщині в сприянні незаконному ввезенню цигарок з Білорусі. Про це служба повідомила 15 грудня.

«15 фігурантів справи, серед яких посадові особи Держприкордонслужби, організували канал незаконного переміщення у нашу країну. Продукція, за сприяння посадовців, ввозилась в Україну через так званий «зелений кордон». Товар фігуранти складували в одному з державних лісгоспів для подальшої реалізації по всій території країни», – йдеться в повідомленні.

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Кількох людей затримали під час передачі хабара. Загалом, повідомляє СБУ, в ході слідчих дій в Рівненській та Волинській областях вилучили 75 тисяч пачок цигарок з Білорусі, бурштин-сирець вагою в майже 5 кілограмів, а також блокували протиправне переправлення через митну територію 225 пачок цигарок.

Тривають слідчі дії.

Своєю чергою, Державна прикордонна служба повідомила сьогодні, що з початку 2020 року її співробітники вилучили майже 12 мільйонів пачок цигарок.

Найбільше тютюнових виробів намагалися провезти морським напрямком. Втім, окремо у відомстві зауважили роботу прикордонників на кордоні з Білоруссю. За даними ДПСУ, на цьому напрямку викрили незаконне провезення 1,9 мільйона пачок, що в чотири рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.