У карпатському селі Верхня Рожанка скандал через самопроголошену «сільраду». Селяни називають версії

ЛЬВІВЩИНА – У карпатському селі Верхня Рожанка, що у Сколівському районі Львівщини, 10 його жителів самопроголосили «сільську раду», обрали «керівні органи», ухвалили «рішення» про те, що на території використовуватимуть не державний синьо-жовтий, а перевернутий жовто-блакитний прапор. Провести збори у селі приїхав спеціально житель Дніпра.

Керівництво об’єднаної територіальної громади Славська заявило, що «не допустить повторення сценарію, який свого часу був реалізований на півдні та сході України». Як виявилось, в Україні діє система проголошення таких «органів влади». Вже у 43 населених пунктах збирали невеликі групки людей.

Як у селі люди оцінюють ситуацію? Дізнавалось Радіо Свобода.

У карпатському селі Верхня Рожанка, де проживає близько 1200 селян, жодного перевернутого жовто-блакитного прапора не побачиш на будівлях. А ось синьо-жовті і поруч червоно-чорні висять. У цьому селі не було сільської ради раніше. З 2017 року села Нижня і Верхня Рожанки входять в Об’єднану територіальну громаду Славська. Карпатські села відомі місця відпочинку. Тут багато котеджів, готелів, приватних садиб.

А 7 грудня село прославилось ще й тим, що у приватному будинку 10 його мешканців провели збори, утворили «сільську раду», обрали її голову, депутатів. Більшість селян, із якими спілкувалось Радіо Свобода, розповіли, що дізнались із соціальних мереж про те, що їхні односельця проголосили «місцевий орган влади».

У нас не може такого бути

«Я бачив відео, яке вони поширили. У нас одне ОТГ і як це трактувати оте перевертання прапора? Там, на тих зборах, сиділи місцеві люди і якийсь незрозумілий чоловік, якісь закони УРСР скасовували, а ми вже 30 років живемо в незалежній Україні. У нас не може такого бути, а що, як я візьму і завтра проголошу себе? По якому вони діють закону? Знайшли якусь шпаринку. Як я можу визнавати «сільраду», де зібралася одна сім’я «порішати» собі питання?!», – говорить мешканець Верхньої Рожанки Іван Кіраль.

З фейсбука дізналась про збори і створення «сільради» інша мешканка села Галина. Жінку на засідання ніхто не запрошував.

«Хочуть перевороту. З нашого села кілька людей було там. Ніби нормальні люди, а так поступають. Багато людей не знали про це», – говорить жінка.

Багатьом селянам соромно, що їхнє рідне село так «прославили» односельці.

Учасники зборів хочуть землі

Не вивішений жовто-блакитний прапор і на будинку, де проживають учасники зборів, які називають себе головою і депутатом «сільради». Оксана Стасів брала участь у засіданні і каже, що стала депутатом, а її сестра – головою. Чому група людей вдалася до такого кроку?

Ми хочемо бути власниками землі

«У раду входить 10 чоловік, а підтримує загалом 15. Ми, 10 осіб, ініціювали ці збори. Люди з Дніпра допомагають, а решта не можу казати. Ми хочемо мати свою сільську раду і бути власниками землі. Нас три роки футболять. Якщо я й не маю документів (на землю – ред.), але я жителька, подала заяву, а мої права утискають на землю. Ми на своїй території господарі з документами чи без», – пояснила Оксана Стасів.

Нічого не знав про наміри групи односельців оголосити «сільську раду» і новообраний староста сіл Нижньої і Верхньої Рожанки Руслан Маркович.

Була одна сім’я

«Не можу сказати, для чого вони це зробили. Мені ніхто не говорив про те, що когось туди запрошували. Так, практично, була одна сім’я», – зауважив староста.

Славська ОТГ оцінила дії

Голова Славської ОТГ Володимир Бега вважає, що «оцінку діям осіб, які причетні до створення так званої сільської ради у селі Верхня Рожанка, мають дати правоохоронні органи, які забезпечують державну безпеку України. У Славській ОТГ створення сільської ради і рішення кількох мешканців вважають незаконним, таким, що носить ознаки зміни Конституційного ладу України».

Ніяких самопроголошених сільських рад не може бути

«Ми не допустимо повторення тут сценарію, який свого часу відбувся на півдні та сході України. Ми патріоти своєї країни й дуже шкода, що деякі громадяни не поважають закон України, не шанують пам’ять тих, хто кожного дня проливає кров за нашу державу. Ніяких самопроголошених сільських рад та республік у нашій державі не має і не може бути», – повідомив голова Славської ОТГ Володимир Бега.

Для багатьох мешканців було подивуванням, що збори у їхньому селі з кількома людьми проводив житель Дніпра Анатолій Балахнін, якого називають скандальним активістом. Анатолія Балахніна знають, як учасника різних заходів у Дніпрі. Він позиціонує себе, як громадський активіст, борець із карантинними обмеженнями, захисником українського народу. У коментарі Радіо Свобода чоловік представився правником, сказав, що за освітою сантехнік, що займається тим, що «повертає українському народові право державності». За його словами, не лише у Верхній Рожанці, а ще у 43 населених пунктах в Україні провели такі «конференції самоврядного заходу», на яких створили органи місцевого самоврядування невеликі групи людей, які обрали керівництво і ліквідували діючі органи влади. На 25 таких зібраннях був присутній Анатолій Балахнін. Він провів такі збори і у Львові в комунальному закладі Львівської облради – Палаці мистецтв. Але на сьогодні ніхто з місцевої влади і правоохоронних органів не оцінив ці дії. До слова, на столі, за яким сидів активіст з Дніпра, український прапор був «перевернутий».

За даними громадської мережі «Опора», Анатолій Балахнін у 2015 році представляв у дільничній комісії мера Бориса Філатова, а його дружина була депутатка від «УКРОПу», також на одному з мітингів Анатолій Балахнін підтримував кандидатуру Геннадія Корбана. Хоча він заперечує свою співпрацю з Ігорем Коломойським і Геннадієм Корбаном.

«Я не знайомим із Коломойським, а Корбана бачив один раз, коли знайомив його із Степаном Хмарою», – зауважив Анатолій Балахнін.

Чому він приїхав у карпатське село? Чи не створює конфліктної ситуації серед селян? Чи не вважає свої дії сепаратистськими?

Люди у селі відкрили дипломатичну платформу

«Відбулися ті події, які передбачені чинним законом, Конституцією України 1996 року, коли громада безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування здійснює ту чи іншу владу на своїй землі, а саме державну. Якщо люди утворили ОТГ це не означає, що воно стало легітимне. Фактично люди у селі відкрили дипломатичну платформу, яка відкрита для всіх мешканців села Верхня Рожанка. Коли сьогодні намагаються в Україні використовувати прапор, де синій колір зверху, а жовтий – внизу, то це порушення Конституції, бо вона не визначила синій колір зверху», – пояснив свою позицію Анатолій Балахнін.

Однак чимало істориків та геральдистів зазначають. що дискусії щодо розташування кольорів на державному прапорі спрямовані на поглиблення розколу українського суспільства.

У селі Верхня Рожанка Радіо Свобода почуло різні версії події. Люди кажуть, що за зборами приховане бажання їхніх односельців взяти землю. Вони раніше вдавались до перекриття дороги з вимогою надати їм земельні ділянки, про що самі й розповіли. Є версія, що цією ситуацією можуть скористатися, щоб створити конфлікт, збурити селян проти будівництва гірськолижного курорту. Адже наступного року на цій території мали б початись роботи, а це буде прокладено 60- 75 км гірськолижних трас на горах Тростян, Погар, Високий Верх, Чорна Ріпа. Інвестором гірськолижного курорту є компанія львівського бізнесмена, власника корпорації OKKO Group Віталія Антонова, яка вже робить дорогу до Верхньої Рожанки, збудувала у селі велику школу. Інвестор отримав понад 300 га землі у Сколівському районі, приватизував земельні ділянки, зокрема і у селі Верхня Рожанка. Проєкт майбутнього гірськолижного курорту ще не презентували, але попередньо відомо, що будівництво розпочнеться з боку села Верхня Рожанка і за своїми масштабами цей гірськолижний курорт у Львівській області може створити конкуренцію курорту на Івано-Франківщині.

Політолог Євген Магда вважає, якби такі збори відбулися лише у карпатському селі, одному чи трьох, де планують щось будувати, то можна було б припустити економічний інтерес. Але вони проводять такі зібрання в різних регіонах, про що поширюють відеоматеріали.

Це тест для держави

«Це тест для держави, чи спроможна вона реагувати на подібні речі. Мене дивує, що СБУ не реагує, що ми мали досвід так званого «референдуму у Криму і з нього не зробили висновків. Мене дивує, що децентралізація далеко не для всіх є вагомою, коли можуть на рівні населеного пункту ухвалити рішення про державний прапор і про зміну порядку його використання і ніхто не реагує. Це серйозний виклик. Не хотілося б робити більших висновків, але це серйозна проблема», – каже політолог.

Служба безпеки України у Львівській області не підтвердила, що порушено кримінальне провадження щодо дій селян, про що повідомили окремі ЗМІ, також не прокоментували в СБУ, чи вивчають цю справу.