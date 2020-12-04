«Можуть співати молитви у церквах» – Климпуш-Цинцадзе про виконання гімну Угорщини на Закарпатті

Українці угорського походження не можуть виконувати гімн Угорщини на офіційний внутрішніх заходах. Таку думку в прямому ефірі Радіо Свобода висловила Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка від «Європейської солідарності» та колишній віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (2016–2019).

За словами депутатки, навіть якщо гімн Угорщини є одночасно і молитвою, це не дає права закарпатським угорцям виконувати його на засіданнях місцевих рад.

«Можуть співати молитви у церквах, у громадських місцях, які вони для себе організували, але точно це не може бути частиною установчого засідання органу місцевої влади. Якщо це є молитва, яка стала офіційним гімном іншої держава, він не може виконуватися на офіційних внутрішньо-українських заходах. Він може виконуватися на двосторонніх міжнародних заходах, наприклад, коли ми маємо спільні якісь події з угорськими партнерами, які приїхали з Угорщини», – сказала Климпуш-Цинцадзе

Іванна Климпуш-Цинцадзе також повідомила, що звернулася до СБУ і МВС для отримання роз’яснень стосовно ситуації, що сталася у селі Сюрте на Закарпатті.

30 листопада на сторінці «Закарпаття-ТОП» у фейсбуці опублікували відео, на якому, як стверджується, новообрані депутати Сюртівської ОТГ у Закарпатській області співали гімн Угорщини. 1 грудня Служба безпеки України заявила, що перевіряє інформацію про виконання гімну Угорщини депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади на Закарпатті.

Посольство Угорщини в Україні повідомило, що обрані депутати села Сюрте в Закарпатській області після інавгураційного засідання колегії спочатку заспівали державний гімн України, а після цього – «національну молитву угорців», яка згодом стала державним гімном Угорщини.