«Ми повинні були протидіяти раніше»: у Раді відреагували на угорсько-український скандал через гімн та обшуки СБУ

Служба безпеки України перевіряє інформацію про те, що депутати Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади на Закарпатті виконували гімн Угорщини на урочистому засіданні. На тлі цього скандалу СБУ також провела в області низку обшуків (зокрема, в Товаристві угорців Закарпаття). У відповідь на такі заходи міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто попросив направити місію ОБСЄ на Закарпаття та заявив про свою зустріч із відповідальним з питань НАТО, щоб обговорити питання членства України в Північноатлантичному альянсі. Що думають про цей скандал народні депутати України? Та як, на їхню думку, мала б відреагувати українська влада у цій ситуації? Про це вони розповіли Радіо Свобода.

Ірина Верещук, членкиня фракції «Слуга народу»

Наша угорська сторона (при всій моїй величезній повазі до наших угорських партнерів, до наших союзників) має розуміти, що, а як би вони відреагували, якби у них так, на засіданні їхньої ради відбулось виконання українського гімну? Як на крок неповаги? Як на недружній крок? Або, як би, наприклад, я мала би реагувати, якби в умовному Кураховому виконували гімн Росії, до прикладу? Це ж відразу кримінальне провадження!

І в цьому випадку високопосадовці Угорщини, які сьогодні звертаються до НАТО, які знову хочуть застосувати свої інструменти тиску на Україну, є дещо недружними у своєму ставленні до України. Вони би мали все-таки задуматись, як вони виглядають у світлі тих подій, які на сьогодні є, як вони виглядають по відношенню до України і до наших європейських прагнень, проатлантичних.

Сподіваюся, що перезавантажений Європарламент, перезавантажені органи, які є на сьогодні, і що ті люди, які прийшли та є новими, швидко розберуться і швидко ухвалять рішення, які будуть на користь Україні.

Бо ми є тут винними у ситуації, ми її не спричиняли. Ми лише можемо бути винними у тому, що не протидіяли раніше (а це треба було робити раніше, коли такі прояви, очевидно, що були), коли на місцевих виборах відверто агітували за Партію угорців України і так далі. Ці речі потрібно дуже-дуже тонко відчувати і – головне – припиняти, щоби ми потім не мали величезної проблеми уже з країною-членкинею НАТО.

Нестор Шуфрич, член фракції «Опозиційна платформа – «За життя»

Коли ми бачимо заходи, де люди вмикають гімн США, гімн Канади (я таке часто бачив), а тут прозвучав гімн Угорщини... Депутати висловили своє ставлення до конкретної мелодії, яка суголосна із гімном Угорщини. Скажіть, будь ласка, що нам важливіше: зняти взагалі всі питання, пов'язані зі стосунками з нашим сусідом чи накручувати собі якісь бали?

Вони – етнічні угорці. Безумовно, у них є своє ставлення до їхньої великої батьківщини, навіщо тут накручувати і їх, і самих себе та ускладнювати стосунки між державами?

Від того, що вони послухали гімн Угорщини, я не думаю, що щось змінилось. Вони не раз акцентували увагу на тому, що вони не підіймають питання щодо відокремлення. Лунають деколи питання автономії, але це вже ми чуємо 30 років.

Можу припустити. що подальший пошук компромісів значно ускладниться, ускладняться стосунки між Україною та Угорщиною. Наші спецслужби дуже свинячу послугу надали керівництву країни. Реакція угорців – очікувана, прогнозована. Ця подія не варта була тих наслідків, які, на жаль, вже є.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, членкиня фракції «Європейська солідарність»

Дивовижно збіглися в часі дві події: і погрози угорськомовному населенню України, угорській меншині під Берегово, і оприлюднення співу угорського гімну на першому засіданні однієї з ОТГ. Щодо обох цих випадків я звернулася і до Служби безпеки України, і до Міністерства внутрішніх справ.

Але це мені дуже сильно нагадує історію, яку ми бачили тоді, коли кілька років тому був напад на Товариство угорських закарпатців, коли після розслідування і досить швидкої, хорошої, активної реакції правоохоронних органів, виявилося, що нападниками були не українці, а це за гроші Російської Федерації, передані через Придністров'я, громадяни Польщі вчинили цей напад.

Тому ми насамперед маємо розібратися, чи немає тут якогось такого зовнішнього вкиду для загострення взаємин між Угорщиною та Україною з боку Російської Федерації. Це – надзвичайно важливо.

Але водночас я не вважаю, що ми маємо терпіти постійні маніпуляції з боку Угорщини. Стосовно того, що в якийсь спосіб в Україні утискають представників тієї чи іншої національної меншини (зокрема, угорців), тому що насправді це не відповідає дійсності. Очевидно, одразу напрошується після заяв угорських можновладців пряма аналогія...

Колеги, нагадуємо: не варто було взагалі втручатись в наші вибори місцеві і підтримувати конкретну політичну силу на Закарпатті, конкретного політика (представника цієї політичної сили) і закликати до голосування за нього. Це неприпустимо ані в угорсько-українських стосунках, ані в будь-яких інших стосунках між двома цивілізованими країнами.

Соломія Бобровська, членкиня фракції «Голос»

У цьому конкретному випадку я стою на боці СБУ і вважаю, що вона діяла відповідно до своїх повноважень, відповідно до тих подій, які відбувалися на Закарпатті.

Ба більше: я вважаю, що такі речі мали бути швидко ухвалені і вжиті заходи ще з моменту проведення місцевої виборчої кампанії в жовтні місяці – в той час, коли офіційні особи Угорщини дозволяли собі проводити відкриту агітацію і фактично порушили українське законодавство втручанням у внутрішні справи України.

Більше того: недостатньо лише однієї ноти протесту послу Угорщини, яка була висловлена 25 жовтня, коли міністр закордонних справ Угорщини проводив пряму агітацію. Ще тоді мали бути здійснені всі перевірки в рамках діяльності Партії угорців України (щодо джерел її фінансування, способів роботи і так далі).

Її кількість мандатів в обласній раді, і в районних радах, і в місцевих громадах фактично показують нам дуже нехорошу тенденцію, яка може нам показати за 5 років ще більший вплив, прямий вплив держави Угорщина, яка сьогодні має дуже проросійську риторику щодо України.

І мені страшенно неприємно, коли я чую від угорців про те, що вони будуть захищати угорськомовну меншину на території України у той час, коли жодних утисків прав національної меншини угорців немає. І вони це добре знають.

Але в той час, коли вони виконують гімн офіційний після першого засідання міської ради, плюс поширення через теле-, радіо- та друковані ЗМІ фактично прямої агітації за здійснення певних речей, які можуть шкодити національним інтересам, то тут держава Україна має займати чітку та сильну позицію протидії таким речам.

У цьому випадку мають об'єднатися парламентарі, уряд України, президент для максимально широкої та ефективної комунікації і протидії угорським настроям, які ідуть щодо України.