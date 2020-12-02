Новообрана президентка Молдови Мая Санду виступила проти силового вирішення конфлікту в Придністров’ї. Санду також наголосила на важливості проведення дострокових парламентських виборів у країні. «Думаю, всі розуміють, що вибори неминучі, навіть ті, хто боїться втратити своє місце, бачать потребу народу і розуміють, що вони не зможуть нескінченно протистояти бажанню громадян провести дострокові парламентські вибори», – заявила вона в інтерв’ю Молдовській редакції Радіо Свобода.