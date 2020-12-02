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03 грудня 2020, Київ 00:04
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Мая Санду про переговори із Росією, корупцію у Молдові та проведення дострокових парламентських виборів (відео)

Мая Санду про переговори із Росією, корупцію у Молдові та проведення дострокових парламентських виборів (відео)
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Мая Санду про переговори із Росією, корупцію у Молдові та проведення дострокових парламентських виборів (відео)

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Новообрана президентка Молдови Мая Санду виступила проти силового вирішення конфлікту в Придністров’ї. Санду також наголосила на важливості проведення дострокових парламентських виборів у країні. «Думаю, всі розуміють, що вибори неминучі, навіть ті, хто боїться втратити своє місце, бачать потребу народу і розуміють, що вони не зможуть нескінченно протистояти бажанню громадян провести дострокові парламентські вибори», – заявила вона в інтерв’ю Молдовській редакції Радіо Свобода.

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