Співали не гімн, а молитву – посольство Угорщини відреагувало на інцидент з депутатами на Закарпатті

Обрані депутати села Сюрте в Закарпатській області після інавгураційного засідання колегії спочатку заспівали державний гімн України, після цього «національну молитву угорців», яка згодом стала державним гімном Угорщини, повідомило Посольство Угорщини в Україні у заяві, що є в розпорядженні агенції «Інтерфакс-Україна».

«З’ясувалося, що особа, яка зробила запис й опублікувала його з очевидно недоброзичливою метою – яка, до речі, є членом сім’ї політика, який зазнав поразки на виборах, – навмисно не записала державний гімн України, що пролунав наприкінці сесії, і лише після цього присутні заспівали національну молитву угорців, якій кілька сотень років і яка згодом стала державним гімном Угорщини», – йдеться в заяві посольства.

У посольстві стверджують, що ця «молитва» є частиною культурної спадщини та самобутності угорців, які живуть у різних куточках світу.

«Їх зберігають і використовують угорські громади в усьому світі не як символ Угорщини, а як символ приналежності до угорської нації, як це має місце з угорцями, які живуть в Україні», – йдеться в документі.

У посольстві переконують, що за законом «Про національні меншини в Україні» використання національних символів для цих меншин є гарантованим.

«Вже десятиліттями спостерігається та практика, згідно з якою в поселеннях, де живуть угорці, наявні угорські національні кольори, а під час урочистостей лунає національна молитва. Ми сподіваємося, що ця прекрасна і високо шанована традиція поваги до різних національностей і меншинної ідентичності безперешкодно триватиме в Україні», – йдеться в заяві.

1 грудня Служба безпеки України заявила, що перевіряє інформацію про виконання гімну Угорщини депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади на Закарпатті. Перед тим депутати з фракції «Слуга народу» Віталій Безгін та Олександр Корнієнко заявили про те, що проситимуть Офіс генпрокурора та СБУ розслідувати ймовірне скоєння новообраними депутатами незаконних дій, та проситимуть розпочати досудове розслідування.

Сьогодні парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки мав заслухати на своєму засіданні представників СБУ про ситуацію на Закарпатті, де під час урочистої сесії однієї з ОТГ місцеві депутати виконали гімн Угорщини, заявила Радіо Свобода голова підкомітету з питань держбезпеки та оборони, представниця «Слуги народу» Ірина Верещук.

Одна із закарпатських спільнот поширила днями у мережі відео з виконанням 21 листопада гімну Угорщини групою людей, вказуючи на те, що йдеться про новообраних депутатів однієї з тергромад на Закарпатті.