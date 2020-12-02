Служба безпеки України перевіряє інформацію про те, що депутати Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади на Закарпатті виконували гімн Угорщини на урочистому засіданні. На тлі цього скандалу СБУ також провела у області низку обшуків (зокрема, в Товаристві угорців Закарпаття). У відповідь на це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто попросив направити місію ОБСЄ на Закарпаття та заявив про свою зустріч із відповідальним із питань НАТО, щоб обговорити питання членства України в Північноатлантичному альянсі. Що думають про цей скандал народні депутати України? Та як, на їхню думку, мала б відреагувати українська влада у цій ситуації? Про це вони розповіли Радіо Свобода.