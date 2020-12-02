Скандал через угорський гімн на Закарпатті та обшуки СБУ: реакція народних депутатів (відео)
Служба безпеки України перевіряє інформацію про те, що депутати Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади на Закарпатті виконували гімн Угорщини на урочистому засіданні. На тлі цього скандалу СБУ також провела у області низку обшуків (зокрема, в Товаристві угорців Закарпаття). У відповідь на це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто попросив направити місію ОБСЄ на Закарпаття та заявив про свою зустріч із відповідальним із питань НАТО, щоб обговорити питання членства України в Північноатлантичному альянсі. Що думають про цей скандал народні депутати України? Та як, на їхню думку, мала б відреагувати українська влада у цій ситуації? Про це вони розповіли Радіо Свобода.
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