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02 грудня 2020, Київ 19:29
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Скандал через угорський гімн на Закарпатті та обшуки СБУ: реакція народних депутатів (відео)

Скандал через угорський гімн на Закарпатті та обшуки СБУ: реакція народних депутатів (відео)
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Скандал через угорський гімн на Закарпатті та обшуки СБУ: реакція народних депутатів (відео)

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Служба безпеки України перевіряє інформацію про те, що депутати Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади на Закарпатті виконували гімн Угорщини на урочистому засіданні. На тлі цього скандалу СБУ також провела у області низку обшуків (зокрема, в Товаристві угорців Закарпаття). У відповідь на це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто попросив направити місію ОБСЄ на Закарпаття та заявив про свою зустріч із відповідальним із питань НАТО, щоб обговорити питання членства України в Північноатлантичному альянсі. Що думають про цей скандал народні депутати України? Та як, на їхню думку, мала б відреагувати українська влада у цій ситуації? Про це вони розповіли Радіо Свобода.

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