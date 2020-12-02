На відбудову зруйнованого пожежею українського храму в Празі зібрали вже понад мільйон крон

Понад один мільйон крон, в перерахунку більше ніж 370 тисяч євро, вже зібрали на рахунку для відбудови пам’ятки української народної дерев’яної архітектури в Празі – храму Святого Михаїла, зруйнованого пожежею.
Як заявив мер чеської столиці Зденєк Гржіб, «до збору коштів долучаються як дрібні дарителі, так і ті, хто вкладає десятки тисяч крон».
Збір коштів оголосили на початку листопада.
Храм Святого Архангела Михаїла належав до найцікавіших пам’яток української народної дерев’яної архітектури в Празі. Церква, зведена в 17-му столітті в закарпатському селі Великі Лучки, в 1929 році була перевезена до Праги і встановлена в Саду Кінських на пагорбі Петршін.
За досі невстановлених обставин храм був знищений вогнем. Як повідомляють медіа, поліція виключила технічні проблеми як причину пожежі. Як найбільш правдоподібна розглядається версія людського фактору.
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