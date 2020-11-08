Чехія: почався збір коштів на відновлення українського храму в Празі після пожежі

Мер Праги Зденєк Гржіб звернувся до співгромадян із закликом об’єднатися, щоб разом зібрати кошти на відновлення пам’ятки української дерев’яної архітектури 17 століття – храму Святого Архангела Михаїла, який 29 жовтня знищила пожежа.
«Рахунок відкритий, унікальну дерев’яну культурну пам’ятку ми напевно відновимо. Радий, що так швидко надходять все нові й нові внески. Я, звичайно, також приєднався», – повідомив у Фейсбуці мер чеської столиці.
Гржіб при цьому наголосив, що, оскільки храм належить Празі, в разі потреби «місто доповнить суму, якої бракуватиме для його відновлення».
Храм Святого Архангела Михаїла належав до найцікавіших пам’яток української народної дерев’яної архітектури в Празі. Церква, зведена в 17 столітті в закарпатському селі Великі Лучки, в 1929 році була перевезена до Праги і встановлена в Саду Кінських на пагорбі Петршін.
За досі невстановлених обставин храм був знищений вогнем. Як повідомляють медіа, поліція виключила технічні проблеми як причину пожежі. Як найбільш правдоподібна, розглядається версія людського фактору.
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