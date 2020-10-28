У Празі згоріла українська церква Святого Михаїла

У садах Кінських у Празі згоріла одна з найунікальніших пам’яток української дерев’яної архітектури – церква Святого Архангела Михаїла.

Церква була зведена у другій половині 17 століття в селі Великі Лучки, що неподалік Мукачева. У 1793 році церкву купили і перевезли прихожани недалекого, але тоді більш заможного села Медведівці.

До другого перевезення церкви, цього разу до Праги, дійшло в 1929 році, коли український храм був представлений як експонат в Національному музеї в Празі (у 1919-1939 роках Закарпаття входило до складу Чехословаччини). Храм належав чеській православній церкві.

Посольство України в Чеській Республіці закликало чеські правоохоронні органи розслідувати цей інцидент.

«Відновлення цієї архітектурної пам’ятки вважаємо справою честі для усіх нас», – заявили дипломати.

Як повідомляють ЗМІ, пожежа погашена, причина загорання з’ясовується.