Згорів український храм у Празі – унікальна пам’ятка 17-го століття

У столиці Чехії Празі майже повністю згоріла унікальна пам’ятка української народної архітектури 17-го століття – дерев’яний храм Святого Архангела Михаїла, перенесений до одного з парків міста з Закарпаття. За словами пожежників, наявні на цей час попередні дані вказують, що причиною пожежі могла технічна проблема чи людська помилка.

Храм Святого Архангела Михаїла належав до найцікавіших пам’яток української народної дерев’яної архітектури в Празі. У 1929 році церква була встановлена в Саду Кінських, парку на пагорбі Петршін – одному з найгарніших осередків чеської столиці. Мабуть, це місце вибрали невипадково, адже своєю природою Петршін нагадував унікальне природне багатство Карпат – батьківщину храму Святого Михаїла (у 1919–1939 роках Закарпаття входило до складу Чехословаччини під назвою Підкарпатська Русь). Напевно, мало знайдеться у світі архітектурних пам’яток із такою незвичайною долею, яку у своїй історії пережив цей український храм.

Батьківщиною церкви Святого Михаїла, яка була зведена в другій половині 17-го століття, є українські Карпати, село Великі Лучки, що неподалік Мукачева. Архітектурою храм наближався до так званого бойківського стилю: невелика, прямокутна у своєму плані дерев’яна споруда площею всього 112 кв. м, з вежею і двома шатровими склепіннями була зведена без єдиного цвяха. Церква органічно вписалась до мальовничого місця свого народження, але ненадовго. Місцеві селяни не належали до маєтних, брак коштів на утримання храму змусив їх продати церкву багатшому селу Медведівці. Так у 1793 році відбулась перша незвичайна подорож храму. Дерев’яну церкву дбайливо розібрали на бруски і колоди, причому кожна, і та найменша, частинка була пронумерована – так храм перевезли до Медведівців, де церква народилася вдруге.

Одна з найгарніших українських народних дерев’яних архітектурних споруд понад 130 років прикрашала Медведівці. В 1929 році храм Святого Михаїла вирушив у свою другу подорож, цього разу поїздом до Праги. Церкву ще раз розібрали на складові, навантажили до вагонів, а у столиці тодішньої Чехословаччини український храм збагатив збірку Національного музею і як його експонат був встановлений у Садах Кінських на пагорбі Петршін, швидко увійшовши до складу улюблених туристичних місць столиці. 2008 року Національний музей передав храм у користування Православній церкві Чеських земель і Словаччини для вірян-румунів.

28 жовтня церква зайнялася: полум’я, дим від якого було видно звідусіль у Празі, захопило храм. Викликані на місце пожежники намагались погасити вогонь.

відео Пожежно-рятувальної служби Праги

Як зазначив речник Пожежно-рятувальної служби Праги Мартін Кавка, під час гасіння вогню пожежники несподівано зустрілись з іще однією проблемою: «Всередині церкви були балони з пропан-бутановою сумішшю, які ми відразу винесли. Зараз все маємо під контролем, нікому нічого не загрожує. Нікого в час пожежі не було ні в храмі, ні поблизу, так що поранених немає. Лише, на жаль, дуже шкода, що полум’я привело до втрати історичної пам’ятки».

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Новина про пожежу, яка знищила український храм, вразила Прагу. Зокрема, посол України в Чехії Євген Перебийніс зазначив, що церква Святого Архангела Михаїла – «одна з важливих ниточок, що культурно та історично пов’язують наші народи», і закликав чеські правоохоронні органи детально розслідувати цей інцидент. Український посол наголосив при цьому: «Відновлення цієї архітектурної пам’ятки вважаємо справою честі для усіх нас».

Шоковане драматичною подією й чеське середовище. Трагедією назвала пожежу українського храму одна з чільних працівниць празької мерії Гана Тршешчікова, яка виступила з ініціативою зібрати кошти на відновлення церкви.

Мер Праги Зденєк Гржиб вважає, що український храм потрібно відновити, з цією метою місто оголосило добровільний збір коштів. Від себе Зденєк Гржиб передає до фонду 1929 чеських крон, при цьому зазначивши у твітері: «Унікальний дерев’яний храм Святого Михаїла потрібно щонайшвидше відновити. Ми відразу від імені Праги схвалили проведення збору коштів. Від себе надсилаю 1929 крон. У 1929 році ми отримали храм у дар від Підкарпатської Русі».

Із пропозицією допомоги вийшов і директор Національного музею в Празі Міхал Лукеш.

А працівниця Національного інституту охорони пам’яток (Národní památkový ústav) Андреа Галасова вважає, що потрібно відновити пам’ятку, але зауважує: «Чи буде можна її поновити частково, чи зберегти те, що з храму залишилось – це має визначити експерт». Андреа Галасова наголосила також на особливій вазі охорони пам’яток, тому що кожна капличка, храм чи замок «мають величезну ціну для пам’яті народу, зберегти абсолютно все важко, але пам’ятки мають жити».

Від самого ранку в четвер на місці пожежі працюють експерти і поліція, щоб з’ясувати причину загоряння. До уваги береться як людський фактор, так і можливі технічні проблеми, зазначив речник пожежників Праги Мартін Кавка.