«Лише для позитивних» – у Празі запрацював готель для хворих на COVID-19

Прага – Готельний бізнес один із тих, хто неабияк постраждав від пандемії коронавірусу. Туристичний потік, за словами власників готелів, у столиці Чехії Празі зменшився в рази, і для декого це вже питання виживання. Відтак власник одного із чотиризіркових готелів у центрі міста вирішив піти на незвичний експеримент і приймати у себе особливих гостей. Заселятися дозволено лише хворим на коронавірус, а всі оплати та обслуговування там проходить безконтактно. Коштує ніч у такому готелі близько 40 євро, що вдвічі менше, ніж у доковідні часи. Як працює готель дізнавалися кореспонденти Радіо Свобода.

Ззовні готель ніяк не відрізняється з-поміж десятків інших. Ніяких інформаційних табличок «тут живуть хворі на COVID-19» немає. Біля пристрою виклику працівника готелю – дезінфектор. Двері відчиняються і з порогу зустрічає табличка «реєстрація тут» та величезний екран, на якому по відео зв’язку із вами вітається працівник готелю.

«Вітаю вас у нашому готелі! На жаль, рецепції в класичному розумінні у нас вже не існує. Аби убезпечити нас від вірусу, уся комунікація із новим гостем лише по відео зв'язку» – розповідає Радіо Свобода працівник готелю Томаш Свобода.

Томаш один із тих працівників готелю, хто погодився працювати за нових умов. І хоча дистанція до хворих чимала, на ньому усі доступні засоби індивідуального захисту: гумові рукавиці, респіратори найвищого ступеня захисту та захисні щити, які закривають обличчя.

«Усі резервації кімнат проходять онлайн. Коли гість приходить сюди, я бачу його через планшет. Чекін відбувається дуже швидко, я лише прошу показати свої документи і все – гість може проходити до номера, де на нього чекатиме ключ від нього. Позитивний результат тесту на «ковід» ми вимагати не маємо права, однак просимо її продемонструвати. Так само ми усіх попереджаємо, що тут живуть хворі на коронавірус і це небезпечно для здорової людини», – продовжує пан Свобода.

Однак, на цьому обслуговування не закінчується – працівники готелю по запиту гостей можуть приготувати сніданок, обід та вечерю. Передача їжі так само відбувається безконтактно.

«Після того, як гість заселився у нас лишається кілька шляхів комунікації – додаток нашого готелю, чи будь-який інший месенджер. Якщо гість хоче, до прикладу, сніданок, ми готуємо його і залишаємо на столику біля дверей. Коли все готово, ми повідомляємо про це клієнта через смартфон», – демонструє столик для їжі Томаш Свобода.

Самі кімнати обладнані як зазвичай. Аби перебування було комфортнішим, є підписка на відеосервіси та за запитом вам можуть надати ігрову консоль. Прибирання ж у класичних готелях відбувається раз на добу. Аби не заходити у приміщення, де проживає хвора на ковід людина, тут це вирішили в інакший спосіб.

«Перед заселенням клієнта номер повністю вичищається. Ми залишаємо більше рушників, щоб не міняти їх так часто. Так само із білизною – ми залишаємо ще мінімум один комплект. Під час проживання клієнта ми до номера на заходимо. Якщо гість потребує, ми можемо йому надати всі необхідні засоби для прибирання. Але ми розраховуємо на те, що на 10 днів людині має всього вистачити. Лише після того, як людина виїжджає з номера, ми обробляємо його засобом для очищення повітря, після чого залишаємо номер на добу. Тільки потім сюди заходить персонал та прибирає кімнату», – розповідає працівник готелю Томаш.

​За більше ніж тиждень роботи готелю у новому форматі послугою скористалося вже більш як 20 людей. Переважно це чехи, які ізолюються тут, аби не заразити своїх родичів. Однак є й іноземці – Радіо Свобода вдалося поспілкуватися з українцем, який приїхав до Чехії на заробітки. Сергій розповідає, їхав до Чехії автівкою. Здавши обов’язковий для в’їзду до країни тест, отримав позитивний результат. Розмовляємо з ним, ледь відкривши двері його номеру.

«Мене сюди заселила компанія, на яку я працюю. Оскільки в будівлі, де я живу, перебувають інші працівники, вони вирішили ізолювати мене тут. Я себе почуваю відмінно. Напевно, від довгої подорожі машиною, я мав легку застуду, яка мала подібні симптоми й показало коронавірус. Менш з тим, тут гарні умови. Ми спілкуємося через месенджер. Я обираю меню і їсти мені хлопці приносять тричі на день», – розповідає один із гостей готелю Сергій.

Проживання у готелі не безкоштовне. За ніч у 4-зірковому готелі доведеться викласти приблизно 40 євро. Однак ціна у доковідні часи за такі ж номери була майже вдвічі вищою.

«Ми є найбільшою готельною мережею у Празі. Минулого року ми заселили більше ніж 1 мільйон гостей. Цього року нам катастрофічно їх не вистачає. Ситуація зі туризмом у Празі зараз дуже критична. Ми зараз нічого не заробляємо. Тому ця ідея здалася нам цікавою, і ми вирішили спробувати. Ми запропонували нашому великому персоналу працювати зі хворими клієнтами. Охочих відгукнулося більше ніж ми очікували», – розповів Радіо Свобода власник мережі готелів Ярослав Свобода.

Томаш заразитися ковідом не боїться – контакт із хворими мінімальний, та й щотижня він зі своїми колегами проходить обов’язковий тест.

«Ні, я не боюся. Ми навпаки раді з колегами, що в готелі є хоч хтось. Ще зовсім нещодавно тут було геть порожньо. Тому навпаки – це добре що є люди, яким ми можемо їм надавати наші послуги», – розповів працівник готелю Томаш Свобода.

Залишати свої номери хворим клієнтам тут заборонити не можуть, однак більшість з них, за словами працівників, залишають територію готелю аби забрати доставляння їжі або відвідати лікаря.​