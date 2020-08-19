«Великі компанії проти COVID-19» – як чеські бізнес-гіганти оговтуються від наслідків пандемії

Прага–Плзень–Млада Болеслав – Увесь світ оговтується від пандемії коронавірусу. Неабияк від неї постраждав і бізнес. Кафе, ресторани перукарні – багато хто з представників середнього та малого бізнесу не змогли оговтатися від кількамісячного карантину. Та що з великими компаніями? Які збитки понесли вони, як живуть у пост-ковідну еру та як готуються до можливої другої хвилі коронавірусу? Радіо Свобода відвідало дві чеських компанії-гіганта у своїх сферах та розбиралося у тому, наскільки сильно COVID-19 вдарив по їхньому бізнесу та як вони збираються захищатися від пандемії у майбутньому.

ПИВА ВИСТАЧИТЬ УСІМ?

Чехія вважається одним із світових лідерів по споживанню пива. Згідно зі статистики компанії Brewers of Europe, за 2019 рік на кожну людину, яка постійно проживає в Чехії, припадає по 192 літра виробленого пива. За цим показником Чехія обігнала Бельгію та Ірландію. І через велику популярність напою, цей бізнес поніс немалі втрати під час пандемії. Радіо Свобода вирушило до міста Плзень, де знаходиться одна із найбільших та найстаріших пивоварень у країні.

...Вранішня зміна одного з найбільших пивзаводів Чехії проходить контроль. Окрім звичного безпекового, тепер тут перевірка тепловізором. Поруч із дезінфектором нагадування нових правил, зокрема носіння маски та заборона вітатися рукостисканням. Тут же кореспондентів Радіо Свобода зустрічає старший пивовар броварні Вацлав Берка.

«Ми працюємо в продуктовій галузі – тож в нас і до цієї кризи були досить суворі гігієнічні правила для всіх працівників. Але звісно під час кризи ми були змушені ввести і додаткові правила, які запровадив уряд», – розповів Вацлав Берка, запрошуючи Радіо Свобода до одного з фасувальних цехів заводу.

Потужність лише одного розливного цеху близько 2 мільйонів пляшок та банок пива на день. Звідси їх розвозять по всій країні і це один із небагатьох цехів, який продовжував роботу під час карантину, адже напій доправляли до крамниць та магазинів. Сюди ж перекинули й співробітників, які працювали, зокрема, із розливним пивом у бочках.

«Тут один зі складів, де ми зберігаємо пиво в кегах. Так, зараз тут можна побачити тисячі бочок. Однак буквально кілька місяців тому тут нічого не було! Тут не було жодного візку, жодної людини. А розливне пиво складає 40 відсотків доходу нашої компанії», – продовжує Вацлав.

За кілька днів до введення карантину таких сотні бочок із пивом роз’їхалися у паби по всій Чехії. Коли бари та ресторани зачинилися, компанія вирішила забрати їх назад та, фактично, повернути гроші своїм клієнтам.

«Коли ми вже побачили, що є світло в кінці тунелю і скоро вже відкриються ресторани і бари, – ми підготували акцію, якої в історії нашого пивовару ще не було. Ми надали можливість ресторанам наливати перші 100 келихів безкоштовно. Тож пиво лилося рікою і все для того, аби підтримати наші ресторани», – розповів Радіо Свобода пан Берка.

Більше того компанія безкоштовно постачала безалкогольні напої тим, хто на передовій боровся із коронавірусом – лікарям, поліцейським, пожежникам.

Та такі форми благодійності все ж стали компанії у копійку. Лише за попередніми оцінками під час коронавірусу пивоварня втратила близько 40 відсотків від свого доходу. Нині ж, за словами Вацлава, потужності підприємства повернулися до звичного режиму.

«Вирахувати втрати насправді складно. Березень, травень, квітень – всі ресторани були зачинені. На цьому ми втратила близько 40% наших доходів. А це дуже багато, наздогнати цей показник складно. На даний час ми не можемо точно сказати, що буде після літнього сезону. Ніхто не знає, що нас всіх чекає далі. Можливо, карантинні заходи знову введуть, або зроблять більш жорсткими. Робити висновки поки що рано», – розповідає старший пивовар.

Аби бути готовими до можливої другої хвилі коронавірусу восени. Для цього на підприємстві розробили спеціальну інструкцію як діяти при збільшенні кількості нових випадків зараження ковідом.

«Ми підготували правила безпеки за кольорами, свій власний світлофор. Зараз ми знаходимось ось в цій зеленій зоні. А якщо ми потрапимо до жовтої зони, то правила вже будуть іншими. Кроки для запобігання кризи в нас підготовлені і у цьому питанні ми тісно співпрацюємо з чеським урядом», – запевняє старший пивовар броварні.

«У нас перервалися комерційні відносини з усім світом»

Неабияк пандемія вдарила і по автомобільній галузі. Заводи багатьох європейських компаній зупинилися після введення карантину. Так довелося зробити і на трьох підприємствах чи не найбільшого авто-концерну Чехії.

«Закриття заводів було найдовшим за всю історію існування компанії – 39 днів без виробництва. Для нас це був певний анти-рекорд. У нас перервалися комерційні відносини та продажі. Через те, що пандемія торкнулася не лише Європи, але і всього світу. Більшість наших працівників перейшли на «домашній офіс», зокрема із адміністративних відділів. Після відновлення роботи ми запровадили майже 100 правил і на виробництві, і в офісах», – розповів Радіо Свобода керівник зовнішніх відносин автомобільної компанії Skoda Міхал Кадела.

Журналісти Радіо Свобода Зустрілися з Міхалом на заводі у місті Млада Болеслав. За його словами, практично усі потужності компанії запрацювали на повну силу. Однак тепер окрім стандартних протоколів безпеки на виробництві додалися й кілька десятків нових правил, щодо COVID-19.

«Правила такі – працівник ще вдома запитує себе, чи не зіткнувся із вірусом, чи добре себе почуває, чи немає температури, чи немає будь-яких інших ознак. Тільки після цього він може йти на роботу. Тут вже йому знову поміряють температуру. Між змінами у нас досить великі перерви, щоб можна було встигнути продезінфікувати робочі місця. Ну і, звичайно, ж маски, без них нікуди. Дезінфекція, як ви бачите, розташована всюди», – розповів Радіо Свобода Міхал Кадела.

Водночас адміністрація автовиробника змогла домовитися із гігієнічною службою Чехії про умови, при яких маски на виробництві можна буде не вдягати.

«Нам вдалося домовитися із урядом, що якщо на виробництві температура перевищуватиме 22 градуси, маску можна буде зняти за умови регулярної вентиляції приміщень – аби наші працівники і надалі залишалися у безпеці», – продовжує пан Міхал.

За словами Міхала порахувати збитки нині надто складно. Однак що зрозуміло напевне – об’єм замовлень, який заводи не змогли виробити протягом карантину, навряд встигнуть закінчити навіть до кінця року. З іншого боку компанія нині стикнулася ще з однією проблемою – люди неохоче купують нові авта.

«Гадаю, що найбільшою нашою проблемою наразі є те, зо зараз багато хто не ризикує і не хоче інвестувати в нові автівки. Це стосується і звичайних клієнтів, і фірм. Оскільки всі зараз переживають і не знають, що буде далі, і на що розраховувати», – розповів Міхал Кадела.

Що ж до підготовки до можливої нової хвилі коронавірусу восени, то компанія вже закупила гігієнічних засобів для працівників, яких має вистачити щонайменше на 2 місяці роботи. Так само менеджмент розробив кілька сценаріїв, при яких навіть у разі повного локдауну, була можливість хоча б частково продовжити виробництво.