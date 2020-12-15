У ГУР відмовилися надати деталі закритого засідання комітету ймовірно щодо «вагнерівської спецоперації»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України відмовилося розкрити будь-які деталі про закрите засідання комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Верховної Ради від 7 грудня 2020 року, на якому, ймовірно, міг доповідати полковник військової розвідки, який керував спецоперацією з затримання групи російських бойовиків ПВК «Вагнера» в липні 2020 року.

«На ваш запит повідомляємо, що будь яка інформація, обговорена у закритому режимі на парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони й розвідки, становить державну таємницю, розголошення якої тягне за собою кримінальну відповідальність», – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

Радіо Свобода надіслало запити до Верховної Ради, профільного комітету і Головного управління розвідки МОУ. Втім, жоден із адресатів не надав запитуваної інформації.

Журналіст, головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов 8 грудня повідомив своїй сторінці у фейсбуці про те, що таке засідання відбулося. За його даними, перед депутатами доповідали про спецоперацію із затримання в Білорусі 28 членів ПВК «Вагнера».

Раніше Служба безпеки України назвала російським фейком і інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».

Схожу заяву зробили новопризначений начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За повідомленнями, бойовикам, які воювали на Донбасі, нібито запропонували «роботу» від імені російської приватної військової компанії, щоб «виманити» їх з Росії. Під запис вони нібито розповідали про свою участь у бойових діях на Донбасі.

18 серпня ці записи, автентичність яких наразі перевірити неможливо, були оприлюднені.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 з 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.