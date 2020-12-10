У Нацполіції не повідомляють про хід справи щодо ймовірного прослуховування журналіста «Схем» Ткача

У Національній поліції відмовилися надавати на запит Радіо Свобода інформацію стосовно ходу досудового розслідування у справі щодо ймовірного прослуховування Михайла Ткача – журналіста-розслідувача програми «Схеми: корупція в деталях» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший).

«Досудове розслідування на даний час триває. Більш детальні відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора», – зазначили у Головному слідчому управлінні Нацполіції у місті Києві Радіо Свобода у відповідь на запит із проханням повідомити, чи є прогрес у розслідуванні справи.

Національна поліція з 8 серпня проводить розслідування за двома статтями: «порушення недоторканності приватного життя» і щодо незаконного обігу й використання прихованих записувальних пристроїв, однак протягом 4 місяців у відомстві ні на запити журналістів, ані на звернення адвокатів так і не надали жодної інформації про хід справи.

Адвокат журналіста Анатолій Попов вказує на неефективність проведення розслідування ймовірного прослуховування Михайла Ткача. «Це вже, на жаль, традиційно для Національної поліції. Коли вони не бачать перспективи швидкого розслідування, вони просто цю справу зливають, фактично. Роблять якісь запити, експертизи довготривалі, і на цьому вони завершують розслідування».

«Розслідування по суті, на наш погляд, не відбувається», – зауважив захисник Ткача.

Крім того, Попов звернув увагу на те, що справу досі не передають до Служби безпеки України – у серпні він звернувся з відповідним клопотанням до прокуратури.

«Ми ставили питання про передачу (справи – прим.) у зв’язку з неефективним розслідуванням засобами Національної поліції до СБУ, але органи прокуратури навіть не розглянули зазначене клопотання. Мотивується це тим, що наразі справа перебуває в експертній установі, і з цих мотивів навіть не розглянули це питання про передачу для ефективного розслідування до Служби безпеки України, оскільки ставиться питання про ймовірне прослуховування незаконною апаратурою», – зазначив Анатолій Попов, адвокат Михайла Ткача.

Голова Національної поліції Ігор Клименко 5 жовтня у інтерв’ю виданню «РБК-Україна» заявив, що «у справі є нові подробиці», але оскільки слідство триває, він не може їх розголошувати.

17 серпня Платформа Ради Європи для захисту журналістики та безпеки журналістів опублікувала інформацію про справу щодо ймовірного прослуховування журналіста Михайла Ткача, віднісши її до категорії «подій, які мають «охолоджувальний ефект» для свободи медіа» в Україні. Після оприлюднення повідомлення на платформі Ради Європи уряд України повинен офіційно відреагувати на заяву.

У відповіді українського уряду від 12 листопада сказано, що «для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин кримінального провадження та ухвалення обґрунтованих процесуальних рішень, стан досудового розслідування було заслухано на засіданні Головного управління Національної поліції України в Києві та відповідно до ст. 39 Кримінального кодексу України були надані письмові вказівки щодо цього досудового розслідування».

У відповіді також зазначено, що «Україна вживає всіх можливих заходів для встановлення причетних до вчинення цього кримінального правопорушення і вважає неприйнятним будь-який тиск або погрози журналістам та ЗМІ».

У ніч на 8 серпня журналіст «Схем» Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома тонкий глибокий отвір у стелі на кухні, що веде до спільного горища, до якого є доступ із різних під’їздів. Напередодні журналіст отримував сигнали від своїх джерел про можливе стеження.

Пізніше захист Ткача подав скаргу на бездіяльність слідчих Національної поліції України, які не провели перевірку місця подій спеціальним обладнанням для виявлення прослуховувального обладнання і слідів його встановлення чи зняття, а під час огляду приміщення користувались лише «підручними засобами».

Опитані Радіо Свобода вузькоспеціалізовані фахівці і відомі криміналісти-правники зійшлись на думці, що отвір у стелі квартири журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача і виявлені пізніше поліцією отвори на горищі, ймовірно, свідчать про спроби встановити пристрій негласного стеження. Думки опитаних експертів розійшлись хіба що в тому, чи записувальний пристрій вже встигли прибрати, чи його ще не встигли встановити; чи йдеться про відеоспостереження, чи аудіопрослуховування; і про те, хто може за цим стояти.

Тимчасова виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала українську владу якнайшвидше розслідувати інциденти, які могли сприяти створенню загрозливого середовища для журналістів в Україні.

17 серпня головна редакторка Київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнецова зустрілася з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та керівництвом Національної поліції через підпал автомобіля водія програми журналістських розслідувань «Схеми» Бориса Мазура та через можливе прослуховування журналіста програми Михайла Ткача.

Після цієї зустрічі заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало на своїй сторінці у мережі Facebook відзначив, що розслідування справ щодо журналістів буде максимально об’єктивним та відкритим для суспільства.

Журналісти низки видань і представники руху «Медіа за усвідомлений вибір» 8 серпня оприлюднили відкриту заяву, в якій відзначили, що «схвильовані втручанням у роботу свого колеги журналіста-розслідувача Михайла Ткача», і виступили з вимогою розслідувати ймовірне прослуховування його оселі.

Також висловила стривоженість інцидентами організація «Репортери без кордонів», закликавши до ретельного розслідування.

Міжнародна організація Комітет захисту журналістів (CPJ) 17 серпня також закликала українську владу провести ретельне і прозоре розслідування підпалу автомобіля програми «Схеми» та можливого прослуховування журналіста програми Михайла Ткача.