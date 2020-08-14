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14 серпня 2020, Київ 17:15
Новини | Суспільство

Платформа Ради Європи віднесла справу журналіста Ткача до таких, що становлять загрозу свободі слова в Україні

Після оприлюднення повідомлення на платформі Ради Європи уряд України повинен офіційно відреагувати на заяву

Платформа Ради Європи для захисту журналістики та безпеки журналістів опублікувала інформацію про справу щодо ймовірного прослуховування у квартирі журналіста Радіо Свобода Михайла Ткача, віднісши її до категорії «подій, які мають «охолоджувальний ефект» для свободи медіа» в Україні. Після оприлюднення повідомлення на платформі Ради Європи уряд України повинен офіційно відреагувати на заяву.

Згідно з інформацією на сайті платформи, наразі український уряд не надав Раді Європи пояснень щодо цієї справи. Відповідне повідомлення платформа Ради Європи розмістила 14 серпня за поданням Європейської федерації журналістів – європейської регіональної організації Міжнародної федерації журналістів.

«8 серпня 2020 року український журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив у поліцію про ознаки засобів прихованого прослуховування в його квартирі. В останні тижні Ткач отримував попередження від своїх джерел, його поінформували про можливу вказівку організувати спостереження для пошуку компрометуючої інформації про нього», – йдеться на сайті Платформи Ради Європи для захисту журналістики та безпеки журналістів.

«Поліція оглянула квартиру та виявила три отвори на спільному горищі, доступному з різних під’їздів, та отвір у кухонній стелі. Повідомляється, що поліція не доклала зусиль для виявлення слідів спроб встановити чи зняти прослуховування. Того ж дня Національна поліція порушила кримінальну справу за статтею «порушення недоторканності приватного життя», – йдеться у повідомленні.

На платформі Ради Європи також процитували голову Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, який закликав владу ретельно розслідувати інформацію про можливе прослуховування журналіста.

8 серпня поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення недоторканності приватного життя журналіста програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях» Михайла Ткача, який зранку того дня повідомив, що виявив вдома ознаки встановлення пристрою для прослуховування.

Того ж дня Національна поліція відкрила ще одне кримінальне провадження – за статтею щодо незаконного обігу та використання прихованих записувальних пристроїв, про що журналіста повідомили лише 13, коли він із адвокатом прибув на допит у Другий територіальний відділ Шевченківського управління поліції міста Києва.

Журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач – автор численних розслідувань про кулуари української політики, таємні зв’язки представників влади з олігархами та елітний стиль життя українських високопосадовців.

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«Схеми» – це спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший, що викриває високопосадову корупцію та непрозорість української влади. Щотижнева програма виходить в ефір з липня 2014 року, під керівництвом журналістки-розслідувачки, головної редакторки проєкту Наталії Седлецької.

Платформа Ради Європи для захисту журналістики та безпеки журналістів заснована 4 грудня 2014 року. Вона дозволяє організаціям-партнерам розміщувати повідомлення про загрози, інформація про які проходить процес перевірки відповідно до їхніх стандартів. Платформа створена для захисту журналістів, надання кращої відповіді на загрози і випадки насильства проти працівників медіа і створення механізму раннього попередження і можливостей реагування в рамках Ради Європи.

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