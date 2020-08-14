Платформа Ради Європи віднесла справу журналіста Ткача до таких, що становлять загрозу свободі слова в Україні

Платформа Ради Європи для захисту журналістики та безпеки журналістів опублікувала інформацію про справу щодо ймовірного прослуховування у квартирі журналіста Радіо Свобода Михайла Ткача, віднісши її до категорії «подій, які мають «охолоджувальний ефект» для свободи медіа» в Україні. Після оприлюднення повідомлення на платформі Ради Європи уряд України повинен офіційно відреагувати на заяву.

Згідно з інформацією на сайті платформи, наразі український уряд не надав Раді Європи пояснень щодо цієї справи. Відповідне повідомлення платформа Ради Європи розмістила 14 серпня за поданням Європейської федерації журналістів – європейської регіональної організації Міжнародної федерації журналістів.

«8 серпня 2020 року український журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив у поліцію про ознаки засобів прихованого прослуховування в його квартирі. В останні тижні Ткач отримував попередження від своїх джерел, його поінформували про можливу вказівку організувати спостереження для пошуку компрометуючої інформації про нього», – йдеться на сайті Платформи Ради Європи для захисту журналістики та безпеки журналістів.

«Поліція оглянула квартиру та виявила три отвори на спільному горищі, доступному з різних під’їздів, та отвір у кухонній стелі. Повідомляється, що поліція не доклала зусиль для виявлення слідів спроб встановити чи зняти прослуховування. Того ж дня Національна поліція порушила кримінальну справу за статтею «порушення недоторканності приватного життя», – йдеться у повідомленні.

На платформі Ради Європи також процитували голову Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, який закликав владу ретельно розслідувати інформацію про можливе прослуховування журналіста.

8 серпня поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення недоторканності приватного життя журналіста програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях» Михайла Ткача, який зранку того дня повідомив, що виявив вдома ознаки встановлення пристрою для прослуховування.

Того ж дня Національна поліція відкрила ще одне кримінальне провадження – за статтею щодо незаконного обігу та використання прихованих записувальних пристроїв, про що журналіста повідомили лише 13, коли він із адвокатом прибув на допит у Другий територіальний відділ Шевченківського управління поліції міста Києва.

Журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач – автор численних розслідувань про кулуари української політики, таємні зв’язки представників влади з олігархами та елітний стиль життя українських високопосадовців.

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«Схеми» – це спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший, що викриває високопосадову корупцію та непрозорість української влади. Щотижнева програма виходить в ефір з липня 2014 року, під керівництвом журналістки-розслідувачки, головної редакторки проєкту Наталії Седлецької.

Платформа Ради Європи для захисту журналістики та безпеки журналістів заснована 4 грудня 2014 року. Вона дозволяє організаціям-партнерам розміщувати повідомлення про загрози, інформація про які проходить процес перевірки відповідно до їхніх стандартів. Платформа створена для захисту журналістів, надання кращої відповіді на загрози і випадки насильства проти працівників медіа і створення механізму раннього попередження і можливостей реагування в рамках Ради Європи.