Захист журналіста Ткача ініціював передачу справи про можливе прослуховування до СБУ

Захист журналіста-розслідувача програми «Схеми» Михайла Ткача подав клопотання до прокуратури з проханням передати кримінальне провадження про ймовірне прослуховування або спроби його встановити в помешканні журналіста до Служби безпеки України.

Клопотання про це до Київської місцевої прокуратури № 10 подав адвокат журналіста Анатолій Попов. Адвокат наголошує на неефективності проведення розслідування слідчими Національної поліції України. До того ж кримінальна стаття, за якою відкрите провадження («незаконне використання засобів отримання інформації»), – це підслідність Служби безпеки України, а тому передача справи у СБУ може прискорити слідство, пояснив Анатолій Попов у коментарі Радіо Свобода.

«По-перше, стаття 359, частина 1, за якою відкрите провадження, не належить до підслідності поліції взагалі. Тобто це підслідність СБУ, куди поліції було доцільно не тільки звертатися по допомогу для проведення перевірки із застосуванням спеціальної техніки, але й повністю якомога швидше передати матеріали справи. По-друге, у нас склалось враження, що у поліції немає великого прагнення дати відповіді на всі запитання в рамках розслідування. А через несвоєчасні дії вже могла бути втрачена частина речових доказів», – зазначив адвокат Попов у коментарі Радіо Свобода.

У клопотанні йдеться про те, що станом на 31 серпня додаткового огляду місця події із використанням спеціального обладнання, яким можуть бути виявлені приховані засоби негласного зняття інформації (прослуховування), не проведено, що прямо вказує на неефективність досудового розслідування.

За словами адвоката, слідчий – начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у місті Києві, старший лейтенант поліції Сергій Хоморецький обіцяв, що спецогляд проведуть ввечері 8 серпня. Згодом перевірку перенесли на наступний день, втім, 9 серпня слідчий у справі повідомив, що у структурі Міністерства внутрішніх справ немає потрібного обладнання, тому «вирішується питання про залучення Служби безпеки України».

У подальшому слідчі повідомили, що було зроблено два запити до Служби безпеки України про залучення її фахівців із метою проведення додаткового огляду місця події із використанням спеціальної техніки, якою можуть бути виявлені приховані засоби негласного зняття інформації (прослуховування), з метою належного збору доказів у справі. «Проте від Служби безпеки України на зазначені запити надійшли формальні відмови, а своїми силами орган досудового слідства Національної поліції України провести зазначений вид слідчої дії неспроможний», – мовиться в клопотанні.

«У Служби безпеки в розслідуванні справ за цією статтею є значно більше досвіду, засобів і можливостей, які допомогли б з’ясувати, хто насправді і з якою метою намагався отримати інформацію щодо журналіста», – зазначає адвокат Попов у коментарі Радіо Свобода.

17 серпня головна редакторка Київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнецова зустрілася з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і керівництвом Національної поліції через підпал автомобіля водія програми журналістських розслідувань «Схеми» Бориса Мазура і через можливе прослуховування журналіста програми Михайла Ткача.

Після цієї зустрічі заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало на своїй сторінці у мережі Facebook відзначив, що розслідування справ щодо журналістів буде максимально об’єктивним і відкритим для суспільства. «Виконавці і, головне, замовники мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Слідство триває», – мовиться у повідомленні. Також він підкреслив, що будь-які форми тиску на засоби масової інформації є неприпустимими.

У ніч на 8 серпня журналіст «Схем» Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки пристрою негласного стеження (тонкий глибокий отвір у стелі на кухні, що веде до спільного горища, до якого є доступ із різних під’їздів). Напередодні журналіст отримував сигнали від своїх джерел про можливе стеження.

11 серпня програми Ткач подав скаргу на бездіяльність слідчих Національної поліції України, які не провели перевірку місця подій спеціальним обладнанням для виявлення прослуховувального обладнання і слідів його встановлення чи зняття, а під час огляду приміщення користувались лише «підручними засобами».

Опитані Радіо Свобода вузькоспеціалізовані фахівці і відомі криміналісти-правники зійшлись на думці, що отвір у стелі квартири журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача і виявлені пізніше поліцією отвори на горищі, ймовірно, свідчать саме про спроби встановити прихований пристрій негласного стеження. Думки опитаних експертів розійшлись хіба що в тому, чи записувальний пристрій вже встигли прибрати, чи його ще не встигли встановити; чи мова йде про відеоспостереження, чи аудіопрослуховування; і про те, хто може за цим стояти.

Поліція розпочала два кримінальні провадження через ситуацію з Михайлом Ткачем (за статтями про порушення недоторканності приватного життя і про незаконний обіг та використання прихованих записувальних пристроїв).

Тимчасова виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала українську владу якнайшвидше розслідувати інциденти, які могли сприяти створенню загрозливого середовища для журналістів в Україні.

Журналісти низки видань і представники руху «Медіа за усвідомлений вибір» 8 серпня оприлюднили відкриту заяву, в якій відзначили, що «схвильовані втручанням у роботу свого колеги журналіста-розслідувача програми «Схеми: корупція в деталях» Михайла Ткача», і виступили з вимогою розслідувати ймовірне прослуховування його оселі.