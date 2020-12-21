У ДПСУ прокоментували запланований приїзд до України з концертами російського репера Моргенштерна

У Державній прикордонній службі відповіли Радіо Свобода, що наразі не знають, чи хтось із оперативних співробітників відомства вже почав перевіряти російського репера Моргенштерна на предмет його незаконного в’їзду на окуповану територію України.

Така перевірка зазвичай здійснюється безпосередньо на кордоні, або може відбуватися й раніше. Це можливо, якщо надходить інформація про порушення українського законодавства іноземцем, який має намір потрапити до країни, пояснили в Держприкордонслужбі.

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«Перевірка здійснюється різними шляхами. Якщо у нас відносно нього буде попередня інформація про те, що він відвідував окупований Крим, знову ж таки, підтвердження цього буде здійснюватися безпосередньо при появі його на державному кордоні. Або ж, навіть якщо у нас немає такої інформації відносно іноземця, все рівно, відбувається додаткова перевірка, у разі неохідності, на державному кордоні. І при підтвердженні незаконних подорожей в Крим таким особам, як я зазначив, забороняється в’їзд в Україну і проставляється заборона на в’їзд терміном на три роки», – зазначив у коментарі Радіо Cвобода речник відомства Андрій Демченко.

Репер Алішер Валєєв, відомий як Моргенштерн, у жовтні прокоментував питання Криму, відповідаючи на заклик своїх прихильників виступити там із концертом.

«В Крим давай? Я би з радістю в Крим. Але, на жаль, в реальному світі, якщо я туди поїду – мене в Україну тоді не пустять», – заявив російський артист.

Народна депутатка від партії «Європейська солідарність» Софія Федина закликала у фейсбуці надсилати їй докази порушення Моргенштерном закону України. Вона розповіла Радіо Свобода, що її помічники наразі шукають потрібну інформацію. Якщо вдасться зібрати фактаж, вона планує надіслати його разом із відповідним зверненням до Служби безпеки України.



«Наші органи люблять відповідати, що у зверненні про заборону на в’їзд нема підстав для заборони, це вже було щодо іншого репера. Тому потрібен фактаж», – прокоментувала Федина.

Радіо Свобода надіслало запит до Служби безпеки України щодо того, чи перевіряє відомство наявність підстав для відмови Валєєву у в’їзді до України.

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Російський репер Моргенштерн запланував провести в Україні три сольних концерти: 3 червня 2021 року в Києві, 4 червня – у Харкові, 6 червня – у Запоріжжі. Вартість квитків на виступ у столиці – від 500 до 4500 гривень.

8 грудня 2019 року Моргенштерн уже виступав в Одесі. У той день в місті було проголошено траур за тими, хто загинув під час пожежі, що сталася 4 грудня в Одеському торгово-економічному коледжі. Репер Моргенштерн назвав траур показухою і закликав краще проводитии перевірки з пожежної безпеки.