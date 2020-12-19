«Поводиться зухвало»: посол України в Австрії поговорив із архітектором, який проєктував оперу в Криму

Посол України в Австрії Олександр Щерба спілкувався з архітектором Вольфом Пріксом, який створив проєкт опери в анексованому Криму. Про це він розовів у коментарі для матеріалу проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Це така, мало приємна розмова, можу просто сказати що ця людина веде себе підкреслено зухвало... Його позиція така: «Це все політика, а я займаюсь мистецтвом. Що ви до мене лізете зі своєю політикою», – сказав Щерба.

Він додав, що основною мотивацією Прікса, за його враженням, є заробіток. Водночас він припустив, що співпраця з Росією на анексованому півострові може погано позначитися на репутації Прікса та його архітекткурного бюро Coop Himmelb(l)au.

«Наслідок очевидний – це руйнація його репутації, доброго імені, над яким він працював все життя, а зараз із-за цієї однієї справи може цю добру репутацію втратити. Якщо йому байдуже, значить, йому байдуже. Але думаю, що його фірмі і співробітникам, тим людям, з якими він пов’язаний – я не думаю, що це буде байдуже. Достатньо буде погуглити, що таке Coop Himmelb(l)au, і перше, що вискочить, це колаборація з окупантами», – коментує посол.

Щерба додав, що робота бюро Прікса в Криму вже висвітлюється австрійськими медіа. Він додав, що про справу повідомлені уряд Австрії, Європейська комісія, уряди країн, де Coop Himmelb(l)au має представництва.

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Своєю чергою, спеціальний представник з питань санкційної політики Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв розповів Крим.Реалії, що Київ заборонить Пріксу в’їзд до Україну і накладе санкції на його бюро.

У листопаді Олександр Щерба повідомив, що австрійське архітектурне бюро Coop Himmelb(l)au бере участь у побудові оперного театру в Севастополі.

17 грудня Європейський Союз подовжив дію економічних санкцій проти Росії з анексію Криму та дестабілізацію на сході України.