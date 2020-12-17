Євросоюз продовжив дію санкцій проти Росії за агресію проти України

Рада Європейського Союзу подовжила санкції проти Росії за її агресію проти України. Про це орган виконавчої влади Євросоюзу повідомив 17 грудня.

«Рада сьогодні вирішила подовжити обмежувальні заходи, які наразі спрямовані на специфічні сектори російської економіки, до 31 липня 2021 року. Ці санкціх були запроваджені в 2014 році у відповідь на дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні», – повідомляє Рада ЄС.

У Євросоюзі це рішення пояснили тим, що, за результатами оцінки Ради, здійсненої 10-11 грудня, Росія не виконала повною мірою Мінські домовленості.

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На додачу до економічних санкцій, нагадують в Раді ЄС, блок також запровадив інші заходи у відповідь на анексію Криму та цілеспрямовану дестабілізацію ситуації в Україні. В тому числі: дипломатичні заходи, індивідуальні санкції (замороження активів та заборона на в’їзд для окремих осіб), специфічні обмеження щодо економічних відносин із анексованими Кримом і Севастополем.

Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.