Росія готується розмістити ядерну зброю в анексованому Криму – Таран

Росія готується до розміщення в анексованому Криму ядерної зброї – про це міністр оборони України Андрій Таран повідомив в інтерв’ю турецьким медіа, передає пресслужба Міністерства оборони.

«Підготовка Росією до розміщення ядерної зброї у Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою економіці України, Туреччини та інших європейських країн», – цитують Тарана в міністерстві.

Таран також вказав на перешкоджання Росією вільному судноплавству в Керченській протоці та спроби придушувати комунікації в регіоні, які перешкоджають руху літаків та суден в Чорному морі.

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У листопаді заступник Постійного представника України при ООН Юрій Вітренко на засіданні Генасамблеї ООН висловив побоювання щодо можливого розгортання Росією в анексованому нею Криму ядерного потенціалу.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данилов припустив, що ядерна зброя знадобиться Росії в анексованому Криму, якщо Кремль почне програвати.

Генасамблея ООН у грудні 2019 ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити окупацію території України.