Путін вважає, що в Криму достатньо прісної води

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в Криму достатньо прісної води, а робота із розробки артезіанських свердловин і джерел триває. Про це він сказав під час щорічної пресконференції 17 грудня.

«Зараз проводяться геологічні дослідження...Частина води з водозабору перенаправляється в Севастополь. Сподіваюся, найближчим часом не буде відчувати дефіцит... Запасів хорошої прісної води в Криму достатньо, просто раніше цим не займалися», – сказав Путін.

Путін заявив, що опріснення можна «робити тільки точково».

«Є ще для Криму новація, фахівці кажуть, що в прилеглих до Криму акваторіях, під Азовським морем, запаси води хороші, проблему ми вирішимо, кошти виділяються», – сказав Путін.

Україна забезпечувала близько 85 відсотків потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму стала критичною. Невелика кількість опадів і малосніжна зима призвели до посухи, стверджують кримські науковці. З кінця серпня на півострові частково запровадили графіки подачі води.

Офіційний Київ наполягає, що постачання води на півострів по Північно-Кримському каналу відновиться лише після деокупації Криму.