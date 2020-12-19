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19 грудня 2020, Київ 13:40
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Як австрійська компанія виконує замовлення Путіна у Криму?

Як австрійська компанія виконує замовлення Путіна у Криму?
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Як австрійська компанія виконує замовлення Путіна у Криму?

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«Путін не диявол». Так відповів знаменитий австрійський архітектор Вольф Прікс на запитання австрійського видання Süddeutsche Zeitung, чому він погодився на замовлення Росії спроєктувати театр опери та балету в анексованому Севастополі. Архітектор каже, що його мистецтво – поза політикою. Створення театру опери та балету в Севастополі – це міжнародний скандал, кажуть дипломати. МЗС готує низку заходів для внесення компанії та керівництва Coop Himmelb(l)au до санкційних списків. Прокуратура АР Криму вже розпочала провадження з цього приводу, а СБУ проводить досудове розслідування. Вартість проєкту – близько 25 мільярдів рублів. Виконуватиме замовлення компанія Геннадія Тимченка «Стройтрансгаз». Нову оперу кримчанам особисто обіцяв Володимир Путін. Чи сподобається театр у вигляді гігантської чайки севастопольцям? Чим кримське замовлення завершиться для австрійського архітектурного бюро?

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