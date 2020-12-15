Як лікарі у Криму не врятували дівчинку з пневмонією? У Судаку померла дворічна дівчинка. Батьки переконані, що лікарі не надали їхній доньці необхідної допомоги. «Дитині поставили діагноз «ГРВІ, ацетономічний стан» і нічого не зробили – не поміряли ні сатурацію, ні тиск, не зробили рентген, жодних додаткових обстежень», – розповідає матір Аміни. Родині відмовили в шпиталізації. Дитина померла буквально за день. Мати Аміни каже, що доньку вже не повернути, але вимагає справедливості. Вона згадує, як сірі очі її доньки вмить стали коричневими. Судмедексперти вже назвали попередню причину смерті, а матері розказали, що у дитини вже не було лівої легені. Порушили кримінальну справу за статтею «неналежне виконання професійних обов'язків». Підконтрольні Росії кримські телеканали цю трагедію змовчали. Редакція Крим.Реалії зустрілася з родиною Османових.