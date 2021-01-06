Не менше ніж 200 тисяч росіян переселилося до Криму за останні шість років – російська статистика

З 2014 року до Криму переїхали 205 559 тисяч росіян, з них 117 114 – до Криму і 88 445 – до Севастополя, про це повідомили у підконтрольному Росії Управлінні федеральної служби державної статистики по анексованих Криму й Севатополю.

За даними відомства, у рамках «міжрегіонального руху населення» з січня по листопад 2020 року до Криму переїхали 20 763 людини, з січня по жовтень – 12 374 людини переїхали до Севастополя.

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У «Кримській правозахисній групі» повідомили, що, з точки зору російської влади «міжрегіональним рухом населення» є не тільки переміщення жителів Росії на окупований півострів, але й переміщення севастопольців до Криму і назад. Крім того, до цього числа входять і жителі Криму, які виїхали, а потім повернлися назад.

«Тому цифру 205 559 слід розглядати, як максимально можливу кількість жителів Росії, які в’їхали до Криму з Росії після початку окупації і які зареєстрували своє місце проживання у Криму. Ця цифра не відображає всієї картини переміщення громадян Росії до Криму, тому що не враховує військовий контингент Збройних сил Росії і росіян, відряджених на окуповану територію. Таким чином, загальна кількість переміщених в Крим росіян значно більше», – вважають правозахисники.

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У КПГ нагадали, що, відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду, «переміщення державою-окупантом частини її власного цивільного населення на окуповану нею територію є військовим злочином».

За даними пресслужби Офісу генерального прокурора України, за час анексії Криму Росією півострів залишили майже 48 тисяч осіб. Водночас здійснюється активне заселення півострова росіянами.

У Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій України звернули увагу на те, що до початку анексії населення в Севастополі становило 400 тисяч осіб. У відомстві вважають, що більшість новоприбулих – російські військові, і наполягають, що йдеться про навмисне заміщення населення міста.