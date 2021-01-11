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11 січня 2021, Київ 11:17
Політика

«Вони стежать за лояльністю». Навіщо в інститутах і вишах Росії куратори від ФСБ

У петербурзьких наукових інститутах і навчальних закладах з’явилися куратори з ФСБ. Хто вони, як давно відновлюється стара радянська традиція, як до неї ставляться у науковому середовищі і як це вплине на науку – з'ясовувала кореспондентка сайту «Север.Реалии», проєкту Радіо Свобода.

29 грудня в Інституті історії Російської академії наук відбулися збори, присвячені Новому року. Співробітників привітали директор і заступник директора, після чого всім запропонували виступити і сказати колегам добрі слова. У якийсь момент вперед вийшов нікому незнайомий чоловік, назвав своє ім'я і повідомив, що він – куратор від ФСБ в Інституті історії. Пізніше, ділячись один з одним враженнями, присутні на зборах зізналися, що під час його слів відчули справжній шок. У радянські часи інститут вважався ідеологічним, в ньому, як і всюди, був 1-й відділ, який курирував КДБ. Але сьогодні ніхто не був готовий до повторення цієї ситуації. Провідна наукова співробітниця Ірина Левінська каже, що на зборах ніхто не поставив куратору ніяких запитань.

Ірина Левінська
Ірина Левінська

– Це було абсолютне остовпіння. Ніхто такого не очікував, і всіх потрясла його відвертість: людина нічого не соромиться і каже відкрито, що він курирує інститут від ФСБ. З’ясувалося, що він у нас вже з жовтня. Наш інститут – не закрита установа, прийти туди досить просто. Це шокуюча ситуація, я не розумію, які для неї існують юридичні підстави і що потрібно ФСБ в науковому інституті історії. Важко сказати, що його цікавить, але явно не античний період. І не середньовічний, яким у нас дуже багато займаються, у нас приголомшливий архів по Середньовіччю. Я думаю, що, швидше за все, його цікавить більше сучасна історія, наприклад, Друга світова війна.

Людина нічого не соромиться і каже відкрито, що він курирує інститут від ФСБ
Ірина Левінська

– Не так давно з'явилася якась структура щодо боротьби з переписуванням історії – може, йому доручено стежити, щоб ви в потрібному ключі інтерпретували історичні документи?

– Це перше, що спадає на думку. Хоча, з точки зору історика, це жахливе, немислиме втручання в нашу професію. Ми ж працюємо з документами, з фактами, і втручання в цю роботу неможливе, подобається це начальству чи ні. Ми займаємося виключно наукою, а якщо висновки, яких ми дійшли, не подобаються начальству, це не наші проблеми.

Ми ж працюємо з документами, з фактами, і втручання в цю роботу неможливе, подобається це начальству чи ні
Ірина Левінська

– Ви можете уявити, що до вас приходить такий ось куратор і каже: ми вам не радимо згадувати у вашій роботі такий-то документ?

– Для мене це абсолютно неможливо. Заняття наукою – це дуже важливо для нас, дуже серйозно, ми витрачаємо на це своє єдине життя, і будь-яке втручання в інтелектуальний дослідний процес – це просто образа професії.

– З гіркого досвіду радянського часу ми знаємо, у що виливалося таке кураторство – серед іншого, вченим диктували, з якими іноземними структурами і колегами їм співпрацювати, а з якими ні, кого зі співробітників пускати за кордон, а кого ні – і нерідко найталановитіші ставали невиїзними.

Сама ідея, що перед публікацією я комусь повинна показати свою статтю, з кимось її узгодити, божевільна і неможлива. Таке кураторство вбивче для науки
Ірина Левінська

– Нічого подібного в моєму інституті ніколи до цього не було. Я досить багато публікуюся за кордоном в англомовних виданнях, свої публікації я вказую у звітах. Наша робота оцінюється за бальною системою, в якій такі статті важать набагато більше, ніж ті, які ти публікуєш російською. Але сама ідея, що перед публікацією я комусь повинна показати свою статтю, з кимось її узгодити, божевільна і неможлива. Таке кураторство вбивче для науки, воно її знищує. Наука або є, або її немає. І якщо над нею стоїть куратор з ФСБ, це означає, що її немає. Ми шукаємо – якщо не істину, то закономірності і підстави історичних процесів, ми використовуємо певні наукові методи, і коли в це втручається держава, ідеологія, наука закінчується. У нас ніхто не має доступу до закритих документів, всі наші архіви виставлені на сайті інституту. Я сама колись намагалася потрапити в архів ФСБ, написала запит, але мені відмовили.

– Чи не бачите ви якогось зв’язку між недавніми розкопками поховань у Сандармоху, котрі проводилися Російським військово-історичним товариством, і появою у вас цього куратора?

Розкопки були антинауковими. Це огидна спроба переписати історію

– Тут є прямий зв'язок, і ці розкопки були абсолютно антинауковими. Там шукали червоноармійців, розстріляних фінами, щоб нівелювати значення розстрільного полігону НКВД, але при цьому порушили будь-яку історичну логіку. Адже всі документи фінською стороною опубліковані, все можна перевірити. Це справжня, огидна спроба переписати історію.

«З якого переляку в мирному академічному інституті з'являється «куратор від ФСБ»? На якій законній підставі? Куди ще спрямовані ці «куратори» і навіщо? Стільки нероб набрали в ФСБ, що нічим їх зайняти?» – написав депутат Законодавчих зборів Петербурга Борис Вишневський.

Борис Вишневський
Борис Вишневський

– Кураторам від ФСБ нічого робити в мирному академічному закладі, який не має стосунку до національної безпеки і де в принципі не працюють із закритими документами. Ніяких законних підстав для спрямування туди таких кураторів не може існувати. Мене дивує не тільки те, що він прийшов туди відкрито і представився, дивно, що керівництво інституту тут же не вказало йому на двері. Інститут не займається розробкою нових систем озброєнь, нічим, що може цікавити ФСБ.

Кураторам від ФСБ нічого робити в мирному академічному закладі
Борис Вишневський

Я відправив в управління ФСБ у Петербурзі і Ленінградській області депутатський запит, в якому вимагаю пояснити, чи дійсно вони направляли в Інститут історії цю людину або когось іще, на яких підставах і для виконання яких функцій це було зроблено, і куди ще вони спрямували своїх кураторів. Я, звичайно, припускаю, що мені дадуть відповідь, що нікого нікуди не відправляли – так, звичайно, ми знаємо, що «корочки» ФСБ можна купити в будь-якому «Воєнторзі», але все ж якось відповідати їм доведеться. Я вимагаю посилань на законодавство.

На думку Вишневського, якщо не зупинити розповзання кураторів від ФСБ по установах, ця тенденція буде тільки розширюватися. Дійсно, куратори з’явилися не тільки в Інституті історії. Сергій (ім'я на його прохання змінене) стверджує, що вони є в багатьох вишах і наукових інститутах, в тому числі в Інституті прикладної астрофізики, де він працює.

– Перший відділ обов'язково є, якщо, наприклад, робота інституту пов'язана з виконанням державного оборонного замовлення. Ті співробітники, які з цим пов'язані, повинні мати форму допуску: без неї вони навіть не зможуть ознайомитися з дисертаціями, які розглядаються на радах при Міністерстві оборони. Але якщо в Інституті історії немає допуску до таких секретів і, відповідно, 1-го відділу, то поява куратора від ФСБ у них виглядає абсолютно дико. Саме слово «куратор» звучить дуже неприємно. У нас в інституті є 1-й відділ, і ми жартома говоримо, що – так, у нас є куратор. Але впродовж останніх років будь-яка публікація в обов'язковому порядку повинна бути схвалена спеціальною комісією, в яку входить в тому числі начальник цього 1-го відділу. За моїми спостереженнями, це відбувається не тільки в нашому інституті. Раніше цього не було. А тепер серед документів, необхідних для публікації, потрібно надати довідку про те, що в статті немає відомостей, що містять державну таємницю. Але я помітив, що якщо подивитися на останні кримінальні справи, пов’язані з секретністю, хоч на справи в «Роскосмосі», хоч на справу Кудрявцева, – то там на всі роботи якраз були отримані дозволи у всіх інстанціях. Але всі ці дозволи не стали гарантією того, що людину не притягнуть до відповідальності за статтями про шпигунство або державну зраду.

– Участь кураторів від ФСБ в роботі вашого інституту обмежується тільки контролем за публікаціями?

– Ні. Зараз фінансування науки дуже маленьке, ми отримуємо базові суми, яких ні на що не вистачає. Але при цьому у нас є можливість брати участь у серйозних держконтрактах за різними програмами, це суттєва надбавка. Наш інститут брав участь у різних роботах за програмою ГЛОНАСС, для цього багато хто оформляв допуск, за іншими програмами теж часто потрібне узгодження. Але це зрозуміло, а ось статті раніше затверджувалися до публікацій на семінарах за суто науковими критеріями, а тепер їх затверджує комісія, куди входить директор і начальник 1-го відділу. Проблем поки ні у кого не виникало, але робити це ми тепер зобов’язані. Російські журнали обов'язково вимагають цей папірець, а західні, звісно, ні. І якщо я йду на якусь російську конференцію, я теж повинен узгодити свою доповідь із цією комісією – такі нові правила.

Те, що куратори і узгодження стали звичайною справою в Інституті прикладної астрофізики, де деякі співробітники беруть участь у секретних програмах, все-таки не пояснює появи такого куратора в Інституті історії. Але виявляється, це ще не межа: колишній артист балету і співробітник Академії російського балету імені Ваганової каже, що там куратор від ФСБ був присутній завжди, а з приходом на посаду ректора в 2014 році Миколи Цискарідзе присутність в Академії людей «звідти» помітно посилилася.

– Вони стежать за лояльністю. Нелояльних практично відразу звільняють – тому я звідти і пішов, просто нюхом відчув, що стало небезпечно. У сталінські часи великих артистів нерідко садили, та й потім – ви ж пам'ятаєте скандали, пов'язані з від'їздом Баришнікова, Макарової, Нурієва. Їхній від'їзд завжди бив рикошетом по навчальному закладу: проходили збори, всіх терзали, виганяли. І це нікуди не поділося. Тепер все це перейшло на рівень особистісної лояльності керівництва.

Колишня співробітниця Російської національної бібліотеки Інна Саксонова, яка зараз на пенсії, каже, що в «Публічці» всім завжди було відомо, що такі куратори нікуди не поділися.

– У нас завжди була кімната під сходами, де вони сиділи, і коли я була зовсім дівчинкою, тільки починала там працювати, ми випадково відкрили двері і побачили чоловіка, який перекушував бутербродами, і бобіни з плівкою. Він витріщив на нас очі, а ми на нього. Ця кімната збереглася. Бобін, я думаю, вже немає, але суть та ж. Ми завжди знали, що ми «під ковпаком у Мюллера», це банально і звично, і, мабуть, нікуди не дінеться. Адже країна залишилася та ж.

Адвокат «Команди 29» Євген Смирнов не здивований присутністю кураторів ні в Інституті історії, ні в Інституті прикладної астрофізики, ні в бібліотеці, ні навіть в Вагановці.

Перші відділи у нас ніколи не ліквідовувалися, куратори були завжди. Впродовж останніх кількох років вони стали набагато активнішими
Євген Смирнов

– Перші відділи у нас ніколи не ліквідовувалися, куратори, наскільки мені відомо, у нас були завжди, інша справа, що впродовж останніх кількох років вони стали набагато активнішими. На їхньому сленгу – вони займаються контррозвідувальною та оперативно-розшуковою діяльністю. У них безліч відділів, хтось спеціалізується на промисловості, хтось ловить шпигунів, і за кожним відділом закріплені установи, за якими вони наглядають. Виділяються спеціальні співробітники, які займаються такою діяльністю всередині організацій. Все як в Радянському Союзі, нічого не змінилося. Але детально ми нічого не зможемо дізнатися, оскільки їх діяльність регламентується їх же секретними наказами – які завдання стоять перед оперативником в тому чи іншому закладі, – каже Смирнов. – Де ФСБ і де культура? Їхнє завдання – забезпечити безпеку держави: ось і ловіть терористів, а не лізьте в усі сфери суспільства, а вони контролюють все, починаючи від військової промисловості і закінчуючи балетом. Зараз відроджується в найгіршому вигляді радянський лад і радянське курирування всього і вся. Але є суттєва відмінність – керівництвом КДБ займалася Компартія, тобто були люди ззовні, які обмежували діяльність цієї спецслужби. А нинішня ФСБ не є підконтрольною нікому, ні перед ким непідзвітна. ФСБ зараз страшніша і сильніша за попередній КДБ.

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