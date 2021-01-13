Ексначальник Генштабу ЗСУ пояснив, чому в 2014 році згорнули десантну операцію в Криму

Михайло Куцин, який був начальником Генштабу Збройних сил України з лютого по липень 2014 року, пояснив причини згортання запланованої десантної операції в Криму на початку російської анексії півострова.

«Той захід було сплановано, але не було підготовлено. Ніяких у повітрі літаків не було. І для того, щоб їх відправити, треба було ще багато роботи зробити. Якби ми так, як вони хотіли, відправили, то у нас Луганськ був би набагато раніше. Для підготовки ще потрібен час. А коли їх уже треба було відправляти, то вже всі аеродроми були зайняті», – пояснив він в ексклюзивному коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Скасувати десантну операцію самостійно Михайло Куцин не міг, стверджують опитані Крим.Реалії військові. Згоду на це повинен був дати в 2014 році виконувач обов’язків президента України на той момент і секретар РНБО Олександр Турчинов. Раніше в інтерв’ю Крим.Реалії він розповідав, що повітряно-десантна операція в Криму 8 березня 2014-го «була недоцільною».

Разом із цим, Олександр Порхун, який у 2014 році був командиром 13-го батальйону 95-ї бригади, переконаний, що якби цю десантну операцію провели, Крим би залишився під контролем України.

«Я знаю, що не тільки мій підрозділ туди летів, а ще одна бригада. І дві бригади здійснювали марш по землі, я вважаю, з різними завданнями. Плюс після того, якби ми взяли аеродроми, то далі б почали стягувати піхоту – головні сили, то ми могли б відбити агресію і відстояти півострів», – сказав він.

За даними Крим.Реалії, українські військові готували секретну десантну операцію, щоб відбити Крим під час анексії 2014 року. На півострів планували перекинути найбільш боєздатні підрозділи ВДВ (Високомобільні десантні війська). Коли операція стартувала, в Криму на планових навчаннях вже перебувала розвідрота 25-ї повітряно-десантної бригади ЗСУ. Планували також перекинути розвідників з Кіровоградського полку спеціального призначення та 79-ї аеромобільної бригади з Миколаєва.